Dervişoğlu'ndan orman yangınlarına ilişkin çağrı: "Tüm kurumları, ihmalleri ortadan kaldıracak bir teyakkuzla hareket etmeye davet ediyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ Şarköy ve Çanakkale Ayvacık'ta devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yine ormanlarımız, yine ciğerimiz, yine yüreğimiz yanıyor… Tekirdağ Şarköy’de ve Çanakkale Ayvacık’ta meydana gelen yangınları endişeyle takip ediyorum. Sadece ağaçlar değil, binbir canlının yuvası, yeşil vatanımız da kül oluyor. Tüm kurumları, ihmalleri ortadan kaldıracak bir teyakkuzla hareket etmeye davet ediyor, yangınla mücadele eden tüm kahramanlara kolaylıklar diliyorum. Hepimize geçmiş olsun" ifadesini kullandı.