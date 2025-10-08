Dervişoğlu'ndan 'Serdar Öktem suikastı' yorumu: Birbiriyle ilişkilendirilebilecek olaylar zincirinin bir parçası

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dervişoğlu, İsrail'in Özgürlük Filosu'na yönelik saldırısına ilişkin bir soruya, "Çok fazla bilgiye sahip değilim ama sabahtan itibaren gözaltına alınmış milletvekillerinin durumunu takip ediyorum. Buradan İsrail'i uyarıyorum; TBMM'nin bırakın bir mensubunu, hiçbir Türk'ü gözaltına alabilecek kadar kudretli zannetmesinler kendilerini. Hem Türkiye’nin hem Türk demokrasisinin hakkını müştereken savunabilecek kabiliyeti sergileyeceğimizden emin olsunlar. Sadece İsrail değil dünyada böyle düşünsün" yanıtını verdi.

"Orta yerde istifade edilecek bir durum yok, çözülmesi icap eden bir problem vardır" diyen Dervişoğlu, "O problemin çözülebilmesi adına da atılması gereken bütün adımlar, teskere dahil atılmalıdır" ifadelerini kullandı.

SERDAR ÖKTEM SUİKASTI

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti davasının sanıklarından MHP'li avukat Serdar Öktem'in öldürülmesine ilişkin soru üzerine Dervişoğlu, "Ben davayı herkes gibi takip ettim. Orta yerde bir cinayet var, soruşturması, tahkikatı devam ediyor. Herhangi bir resmi açıklama yok sanık sayısından başka. Ama birbiriyle ilişkilendirilebilecek olaylar zincirinin bir parçası gibi görülüyor olaylar. İzlemeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.