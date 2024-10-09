Dervişoğlu'ndan 'yeni anayasa' açıklaması: "Erdoğan nasıl bir daha kazanır tartışmasında biz yokuz"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Dervişoğlu, burada amaçlananın AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha cumhurbaşkanı olmasını sağlamak olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

"'Erdoğan nasıl bir daha aday olur, bir beş yıl daha onu nasıl cumhurbaşkanı yaparız, nasıl bir seçim daha kazanır' gibi sorulara cevap arayan bir tartışmada biz yokuz. Konuşmamız gereken daha ciddi ve her biri bu iktidarın sebep olduğu, varoluşumuza ve huzurumuza dair konularımız var."

Tek adam yönetiminin ülkedeki sorunları çözemediğini ve parlamenter sistemden yana olduğunu vurgulayan İYİ Parti lideri, konuşmasına şöyle devam etti:

"Tüm bu sorunların ve hataların temelinde, sistem değişikliği ile bir kişiye verilen sınırsız yetkiler yatıyor. Biliyorsunuz güç, ölçüsüz olduğunda güç olmaktan çıkar. Kontrolsüz güç bir ateş gibidir; alevi büyüdükçe herkesi, her şeyi yakmaya başlar. Sonunda o ateş, kendi sahibini de kül eder. İşte bu yüzden, ben çarenin parlamenter demokraside yattığı görüşünden hiç vazgeçmedim, vazgeçmeyeceğim. Parlamentosu güçlü olmayan bir ülkede halk, seçtiği vekiller tarafından temsil edilmiyor demektir."

GİZLİ OTURUM ELEŞTİRİSİ

Dervişoğlu, TBMM'de dün yapılan kapalı İsrail oturumu hakkında da konuştu. Eleştirilerini bir kez daha tekrarlayan Dervişoğlu, "İktidarın, İsrail konusunun da ele alınacağı TBMM oturumunun gizli yapılmasıyla güttüğü ana hedef; muhalefetin eleştirilerini sansürlemektir, dedik. Oturumda söz alacağı duyurulan iki bakanın da toplantının gizli yapılmasını gerektirecek hiçbir şey söylemeyeceklerinden de emindik, nitekim söylemediler. İktidarın gerçeklerin ve doğruların milletimizce bilinmesine engel olmak üzere sözlerimize koymaya çalıştığı ambargoyu böylelikle reddettik" ifadelerini kullandı.