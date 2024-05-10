Dervişoğlu'ndan 'yeni anayasa' mesajı: Tartışmanın bir tarafı olacağız

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, memleketi Fatsa'da ziyaretlerde bulundu. Kendisini dinlemeye gelen yurttaşlara seslenen Dervişoğlu, "Bir gün buraya bu ülkeyi yöneten Müsavat Dervişoğlu olarak geleceğim" derken yeni yasa tartışmaları için 'suni gündemlerin peşine takılmayacağını' ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ordu'nun Fatsa ilçesinde konuştu.

Kendisini bekleyen kalabalığa “Ne kadar güzelsiniz” diye seslenen Dervişoğlu, “Hayatın kucağında daha küçük bir çocukken adam olmayı öğrendiğim kendi memleketimdeyim" sözleriyle kendisini dinlemeye gelenleri selamladı.

"YENİ ANAYASA TARTIŞMASININ BİR TARAFI OLACAĞIZ"

Yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili konuşan ve suni gündemlerin peşinde olmayacaklarını belirten Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin yıkıcı sorunlarını unutturmaya çalışarak, sıradan tartışma yaratmak isteyenlerin oyununa düşmeyeceğimi açık ve net bir biçimde ifade ediyorum. Türkiye’nin yakıcı sorunlarını konuşmayı bir tarafa bırakıp, yapay tartışmalarla bu milletin meşgul edilmesine asla izin vermeyeceğim. Bugün gündemde bulunan anayasa tartışmalarının ve bugün gündeme taşınan Milli Eğitim’deki müfredat tartışmalarının elbette bir tarafı olacağız ama Türkiye’nin yaşadığı büyük problemlerin üstünü örtmesini vesile olacak tartışma zemininin figüranı olmayacağız. Milli Eğitim müfredatından Mustafa Kemal Atatürk’ün izini sildirmeyeceğiz."

"ÜLKEYİ YÖNETEN DERVİŞOĞLU OLARAK GELECEĞİM"

Ülkeyi yönetme iddiasını da öne süren Dervişoğlu, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Allah nasip edecek; bir gün bu meydana sadece bir partinin genel başkanı olarak değil, içinizden çıkmış bir evladınız olarak, bu ülkeyi yöneten Müsavat Dervişoğlu olarak geleceğim. Bunun ilk kıvılcımının yakıldığı yerdir Fatsa. Çünkü bu kıvılcımın yakıldığı yer, maziye dönerseniz ilk kararın alındığı yerdir Fatsa. Taşına, toprağına, suyuna kurban olduğum memleketim. Ben sizin iradenize kendimi teslim ediyorum."