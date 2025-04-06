Dervişoğlu'ndan yeniden genel başkanlığa seçilen Özel'e tebrik mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda yeniden genel başkanlığa seçilen Özgür Özel'i tebrik etti.
Kaynak: DHA
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yeniden genel başkanlığa seçilen Özgür Özel’i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda, yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sayın Özgür Özel'i tebrik eder, partisine ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.