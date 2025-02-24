Dervişoğlu-Özel görüşmesi: "Diploma soruşturması bir acziyet itirafıdır"

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

CHP Genel Merkezi'ndeki görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı da yer aldı.

Görüşme bir buçuk saat sürdü.

Fotoğraf: İYİ Parti

"ERKEN SEÇİME TARAF DEĞİLİM"

Görüşmenin ardından konuşan Müsavat Dervişoğlu, "Çok verimli bir görüşme olduğunu ifade edebilirim. Önümüzdeki hamleleri konuştuk" dedi.

Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Erken seçime bakışımızı daha önce de dile getirmiştim. Erken seçim tartışmasının yaşanmasından yana taraf değilim. Siyasette Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin yol açacak seçeneklerin tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum. CHP'nin geçmişe dönük açıklamaları var. 2027'de yapılacak seçim erken seçim değildir. İYİ Parti olarak buna onay vermeyeceğimizi ifade etmek istiyorum. Erdoğan'ın adaylığının önü açılmamalıldır."

AKP'ye MKYK'sinde yer alan eski İYİ Partililere ilişkin soruyu da yanıtlayan Dervişoğlu, "Bazı ayrılıkların bizim açımızdan bakıldığında özgürleşme olarak değerlendirildi. Demokrasilerde vatandaşların verdiği oy namustur. Bana göre tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuştur" diye konuştu.

"DİPLOMA SORUŞTURMASI ACZİYET İTİRAFIDIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise "Biz Türkiye'yi içinde bulunduğu sıkıntılarda kurtarma konusundaki düşüncelerimizi paylaştık. İYİ Parti'deki tüm iyi insanlara teşekkür ederim" ifadesini kullandı.

Özgür Özel şöyle konuştu: