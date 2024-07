Dervişoğlu: "Türkiye bir umutsuzluğun içinde kıvranıyor"

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen Vişne Festivali'nde konuşan İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, Türkiye bir umutsuzluğun içinde kıvrandığını, çözümün gençler olduğunu söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen Vişne Festivali'nde konuştu.

Festivalde yurttaşlara seslenen Dervişoğlu, partisinin Çay'daki başarısının Türkiye'ye yayılmasını umut ettiğini belirterek özetle şunları söyledi:

"Burası bambaşka bir yurt köşesi. Her siyasi partiden insanın, her farklı görüşten insanın, her farklı gelir grubundan insanın memleket sevdasıyla yanıp tutuştuğu bir yer ve burası aslına bakarsanız Türkiye'nin birliğinin sembolü olma özelliğiyle temayüz etmiş, güçlü bir iradenin teşekkül ettiği güzel bir yurt köşesi. Biz Çay'da sizlerin destek ve emekleriyle bir siyasi başarı elde etmiş gibi görünüyor olabiliriz ama asıl başarı sizin başarınızdır. Bugün Çay'da başarılmış olan yarın göreceksiniz Allah'ın izniyle Türkiye'nin her yerinde başarılacaktır.

Siyaset, bu kardeşliğin içinde yapılacak bir iş olmaz diye imtina ettim. Bir problemin çözülebilmesi için, ülkenin dertlerinin, sorunlarının bertaraf edilebilmesi için her şey siyasetten geçiyor. Siyasetteki olumsuzluklara bakarak çocuklarınızı siyasetten soğutmayın. Türkiye bir umutsuzluğun içinde kıvranıyor. Umut sizsiniz, umut sizin gençleriniz, umut sizin çocuklarınız."