Dervişoğlu: Türkiye, ne kadar hukuk devletiyse ancak o kadar terörsüzdür

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Hangi partiden olursanız olun gelin, Cumhuriyete, vatandaşlığa, Türklüğe sahip çıkalım. Neyin değişeceğine biz karar vereceğiz. Ne olacağımıza kendimiz karar vereceğiz. 100 yıl önce olduğu gibi bugün de kendi kaderimizi kendimiz tayin edeceğiz. Türkiye'nin salonları, sokakları, meydanları bizimdir" dedi.

Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenleri anarak başladı.

Hükümetin politikalarını eleştiren Dervişoğlu, tarım, sanayi ve ticaretin bazı imtiyaz odaklarınca çökertildiğini, bu yüzden tarımda çiftçilerin değil ithalatçıların, sanayide ise üreticilerin değil faizcilerin kazandığını kaydetti.

"AĞAÇTAN MEYVE TOPLAR GİBİ SİYASETÇİ TOPLUYORLAR"

Siyaset yapmanın tüm imkan ve yöntemleriyle ortadan kaldırıldığını söyleyen Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Ağaçtan meyve toplar gibi sabah operasyonlarıyla belediye başkanı ve siyasetçi toplanmaktadır. Hakimler, savcılar bizzat kendi davalarına bakmaktayken, Adalet Bakanının tek işi 'Türkiye bir hukuk devletidir' açıklaması yapmaktır.' İşte Terörsüz Türkiye de budur. Türkiye, ne kadar hukuk devletiyse ancak o kadar terörsüzdür. Oysa bunlar için terörsüz Türkiye, 'Türkiye'de artık teröriste terörist denilmeyecek' demektir. Ortadan kalkan ne terördür ne teröristtir, ne PKK'dır ne de bölücü emperyal ajandalardır."