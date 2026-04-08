Dervişoğlu: Türkiye'nin hemen bir seçime ihtiyacı vardır

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dervişoğlu, konuşmasında erken seçim talebinde bulunurken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısına da yanıt verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, "Türkiye'nin hemen bir seçime ihtiyacı vardır. Bunu açıkça söylüyoruz. Bu iktidar artık bu ülkeyi yönetememektedir" dedi.

"Ama siyaset ciddiyet işidir. Sonuç alınamayacak hamlelerle milletin umudunu kabartıp sonra o umutları söndürmek doğru bir iş değildir" diyen Dervişoğlu, "Ayakları yere basmayan çıkışlar muhalefetin gücünü ve ağırlığını azaltır. Sonuç üretemeyen iddialar, sonuç getiremeyen iddialar milletin siyasete olan güvenini de zedeler" ifadelerini kullandı.

"ERKEN SEÇİM TALEBİNDE BULUNUYORUZ"

Dervişoğlu, şunları söyledi: "Biz 'şimdi, hemen seçim' diyoruz. Ama gösteri için seçim istemiyoruz, gerçek bir ihtiyaç olduğu için erken seçim talebinde bulunuyoruz. Bu ülke artık yönetilemediği için seçim diyoruz. Türkiye'yi seçime götürecek yol beyhude çıkışların değil, hakikatin yoludur. Milletten hiçbir gerçek saklanmamalıdır. Zaten herkes biliyor ki kral çıplaktır."