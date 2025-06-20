Dervişoğlu yanıtladı: İYİ Parti cumhurbaşkanı adayı çıkaracak mı?

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu,, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu "Yeni Bir Sabah" programına katıldı.

Dervişoğlu, İsrail'in İran'a saldırılarına ilişkin, savaşın bağıra bağıra geldiğini belirterek, "Bu konuyla ilgili çok fazla fikir sahibi olmak gerekmiyor. Tarih tekerrür ediyor. Bölge coğrafyası üzerinde emperyalist emellerden vazgeçmeyen güçler, zaman içerisinde stratejilerini yenileyerek, bu topraklar üzerinde emellerini gerçekleştirmeye gayret sarf edecek stratejileri yaşama geçiriyor" diye konuştu.

Dervişoğlu, saldırıların sürecine ilişkin, "Önce Irak'la başlayan sonra Suriye'ye nüfus eden bu sürecin artık İran'ı hedef tahtasına koyduğunu, nihai hedefinin de Türkiye olacağına işaret etmiştim. Bu doğrulandı, yanılma ihtimalimiz yok. Hedefleri değişmiyor, stratejileri değişiyor" ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan''ın, etkin pişmanlıktan faydalanan şüpheliler Adem Soytekin ve Servet Yıldırım'ın iddiaları üzerine hakkında başlatılan soruşturmada tutuklanmasına ilişkin Dervişoğlu, avukatın görevini yaptığını, görevini yapan kişinin tutuklanmasının yadırganacak bir durum olduğunu söyledi.

MEHMET PEHLİVAN'IN TUTUKLANMASINA TEPKİ

Dervişoğlu, tutuklamaya ilişkin, "Olamaz, olmaması gerekir. Çünkü yani bu tür garabetleri ben tarif etmekte zorlanıyorum. Yapanlar bunu nasıl yapıyor? Doğrusunu isterseniz şaşırıyorum. İddia, yargılama ve savunma. 3 ayak üzerine kuruluyor. Şimdi siz savunmayı çıkarıyorsunuz oradan. Ayrıca tutuklanma gerekçelerinin arasında avukatın tutuklanan avukatın dosya ile ilgili ifadeleri ele geçirmek. Avukatın görevi bu zaten. Yani kim kimin hakkında hangi ifadeyi vermiş, ne söylemiş, dosya nasıl oluşturuluyor, nasıl tekemmül edecek? Bunu takip etmektir avukatın görevi. Görevini yapmış olmakla ötürü bir kişinin tutuklanmış olması hali gerçekten hem yadırganacak hem de utanılacak bir durumdur. Baskının bu şeyi olmaz, yöntemi olmaz. Baskı tamam yani hep o dile getirdiğimiz işte rahatsız olduğumuz bir şey" dedi.

İYİ PARTİ CUMHURBAŞKANI ADAYI ÇIKARACAK MI?

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarıp çıkarmayacağına ilişkin soruya ise, "Bununla ilgili şu an bir karar veremeyiz, tek başıma da veremem. Yetkili kurumlarımızla değerlendireceğiz. Bu sistemden kurtulmak için öncelediğim şeyleri, siyasi hırslarımla ortadan kaldırmam. Sadece İYİ Parti'ye ivme kazandırmak adına Türkiye'nin geleceğini ateşe atamam" cevabını verdi.