Dervişoğlu’ndan, İmamoğlu ve belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasına yönelik çağrı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin grup toplantısında gündeme, yeni çözüm sürecine ve İBB davasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dervişoğlu’nun özellikle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargı sürecine yönelik sözleri dikkat çekti. İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"BAŞTA İMAMOĞLU OLMAK ÜZERE TUTUKSUZ YARGILANMALARIN ÖNÜ AÇILMALIDIR"

“Gelelim, hukuk ve adalete! Türkiye, öyle bir noktaya sürüklenmiştir ki; artık, mahkeme salonlarında hukuku değil, iktidarın hıncını tartışıyoruz. Türkiye haksız gerekçeler ve siyasi saiklerle yapılan soruşturmalar ve yargılamaların gölgesinde yaşamaktadır. Belediye başkanları, gazeteciler, gençler ve daha niceleri, tedbir boyutunu aşan ve cezalandırmaya varan tutukluluk süreçleriyle karşı karşıyadırlar. Suç varsa, elbette ki cezasız kalmamalıdır. Ancak, tutuksuz yargılamalar mümkünken ve benzer suçlarla alakalı böyle uygulamalar yapılmışken, başta Ekrem İmamoğlu olmak üzere belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmalarının önü açılmalıdır. Özgürlüklerin susturulduğu yerde, mahkemeler karar vermez, talimatları okur. Yargı, adalet dağıtmaz, sadakat ölçer. Biz özgürlükleri savunurken, bir kişiyi değil; Cumhuriyet’in özünü savunuyoruz. O öz ise hürriyettir. Adaletle korunan bir hürriyet”

PAPA VE BARZANİ’NİN TÜRKİYE ZİYARETLERİ

Papa'nın Türkiye ziyaretini de değerlendiren Dervişoğlu, “Muhalefeti 'Vatikan yanlısı, dış güçlerin maşası, din düşmanı' diye yaftalayanlar Papa'yı devlet töreniyle ağırladılar” dedi.

Türkiye’nin, “bir yandan bölgedeki enerji ve ticaret koridorlarından dışlandığını, diğer yandan Orta Doğu’nun çatışmaları içinde kendine ancak yoksul ve güvensiz bir hendek ülke olarak yer açıldığını” savundu.

Yeni çözüm sürecine de değinen Dervişoğlu, "'PKK kendini feshetti, silah bıraktı' dediler. Peki, örgüt kendini feshettiyse, bu elebaşı nasıl oluyor da çıkıp devlete şart koşuyor. Demek ki örgüt hala var ve tıkır tıkır ihanetine devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Barzani’nin Türkiye ziyaretinde korumalarının uzun namlulu silahlarla görüntülenmesini eleştiren Dervişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Dünyanın hiçbir bağımsız ve müstakil devleti kendi toprağında hiçbir yabancı güce askeri kamuflaj ve uzun namlulu silahlarla cirit attırmaz. Hatanın ilk adımı Türkiye Cumhuriyeti'nin bir valiliğinin böyle bir dönemde Barzani'yi onur konuğu olarak davet etmesidir.”