Derya Cebecioğlu kimdir? Nereli, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Türk voleybolunun yükselen yıldızlarından biri olan Derya Cebecioğlu, yetenekleri ve kazandığı şampiyonluklarla dikkat çeken başarılı bir smaçördür. 24 Ekim 2000 tarihinde Mersin’de doğan Derya, genç yaşta büyük kulüplerde ve milli takımda önemli başarılar elde etmiştir.

DERYA CEBECİOĞLU KAÇ YAŞINDA?

2000 doğumlu olan Derya Cebecioğlu, 2025 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

DERYA CEBECİOĞLU HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Derya Cebecioğlu, smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Güçlü hücumları, etkili savunması ve oyun zekâsıyla takımına önemli katkılar sağlayan bir dış oyuncudur.

DERYA CEBECİOĞLU HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2024-2025 sezonunun ikinci yarısı itibarıyla VakıfBank forması giymektedir.

DERYA CEBECİOĞLU'NUN OYNADIĞI TAKIMLAR

VakıfBank (2014- Günümüz)

Altyapısından yetiştiği VakıfBank’ta kariyerine başladı. 2018 yılında A Takım’a yükseldi.

Bahçelievler Voleybol Kulübü (Kiralık)

VakıfBank altyapısından sonra deneyim kazanmak için bir süre burada oynadı.

Sistem 9 Yeşilyurt (Kiralık, 2021)

2021 yılında CEV Challenge Kupası Şampiyonluğu yaşadı.

Kurobe Aqua Fairies (Kiralık, 2023-2024, Japonya)

Japonya’nın Kurobe Aqua Fairies takımında kiralık olarak forma giydi.Sezonun ikinci yarısında tekrar VakıfBank’a döndü.

DERYA CEBECİOĞLU’NUN KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

Derya Cebecioğlu, genç yaşına rağmen hem kulüp bazında hem de milli takım seviyesinde birçok önemli şampiyonluk yaşadı:

DERYA CEBECİOĞLU KULÜP BAŞARILARI

2 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Şampiyonluğu (2018, 2021 – VakıfBank)

2 CEV Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu (2021-2022, 2022-2023 – VakıfBank)

2 Sultanlar Ligi Şampiyonluğu (2018-2019, 2021-2022 – VakıfBank)

2 Kupa Voley Şampiyonluğu (2021-2022, 2022-2023 – VakıfBank)

1 Şampiyonlar Kupası Şampiyonluğu (2021 – VakıfBank)

1 CEV Challenge Kupası Şampiyonluğu (2021 – Sistem 9 Yeşilyurt)

DERYA CEBECİOĞLU MİLLİ TAKIM BAŞARILARI

Balkan Şampiyonluğu (2014 – Küçükler Milli Takımı)

U18 ve U20 Dünya Dördüncülüğü

U19 Avrupa Dördüncülüğü ve Balkan İkinciliği

2021 Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi Bronz Madalya

2023 Avrupa Şampiyonluğu ve Milletler Ligi Altın Madalya

DERYA CEBECİOĞLU KİŞİSEL BAŞARILARI

2018 U20 Avrupa Şampiyonası – En İyi Smaçör

2019 U20 Dünya Şampiyonası – En Skorer Oyuncu

DERYA CEBECİOĞLU’NUN KARİYERİNDEKİ ÖNE ÇIKAN NOKTALAR

14 yaşında VakıfBank altyapısında voleybola başladı.

Altyapıda Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

Milli Takım kariyerinde Avrupa ve dünya çapında önemli başarılar kazandı.

VakıfBank ile ulusal ve uluslararası birçok kupa kazandı.

Japonya’da kiralık olarak oynadıktan sonra tekrar VakıfBank’a döndü.

Genç yaşında büyük başarılar kazanan Derya Cebecioğlu, hem Türkiye’de hem de uluslararası arenada önemli bir voleybolcu olarak kendini kanıtlamıştır. Smaçör pozisyonunda oynayan yetenekli sporcu, VakıfBank ve Milli Takım’da kazandığı kupalarla Türk voleybolunun önemli isimlerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir.