Desilyon ne demek? 20 Desilyon Dolar kaç TL eder?

Rusya'da bir mahkeme, Rus kanallarına yayın yasağı ve erişim engeli getirmesi nedeniyle Google'a 20 desilyon dolarlık ceza kesti. Kesilen ceza, bugüne kadar görülmemiş bir ceza olarak tarihe geçti.

DESİLYON NE ANLAMA GELİR?

Desilyon, "1" rakamının yanında tam 33 sıfır bulunan devasa bir sayıyı ifade eder. Milyon, milyar gibi büyük sayılardan çok daha ötedeki büyüklükleri tanımlamak için kullanılan bu terim, 10'un 33. kuvvetine eşittir. Örneğin, bir desilyon TL dediğimizde bu, 1’in ardından 33 sıfır eklenmiş bir tutarı gösterir ve çok büyük miktarları ifade etmek için tercih edilir.

1 desilyon = 10³³ = 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

20 DESİLYON DOLARIN TÜRK LİRASI KARŞILIĞI NEDİR?

20 desilyon dolar, 1 USD = 34 TL üzerinden hesaplandığında, yaklaşık 680 sekstilyon TL ediyor. Yani Türk Lirası olarak değeri 680.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 TL. ​​

GOOGLE'IN PİYASA DEĞERİ NEDİR?

Google'ın piyasa değeri 2.2 Trilyon Dolar olarak tahmin edilmektedir. Bu rakam, Rusya'nın Google'a kestiği cezanın küçük bir kısmını bile karşılamıyor.