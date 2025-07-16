DESKİ’ye 1,6 milyon TL’lik ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Denizli’de tarımsal sulama suyunu kirlettiği gerekçesiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (DESKİ) 1 milyon 671 bin 844 TL ceza kesti. Atık suların arıtılmadan Ellez Deresi’ne deşarj edilmesi, bölgedeki çiftçilerin ürün verimini olumsuz etkiledi.

Denizli’de tarımla geçimini sağlayan çiftçiler, ürün veriminde ciddi düşüşler yaşadıkları ve sulama suyunda kirlilik gözlemledikleri yönünde şikâyetlerde bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı denetim ekipleri, bu şikâyetler üzerine Merkezefendi ve Pamukkale ilçeleri boyunca uzanan Ellez-Boltarık Deresi’nde incelemeler yaptı. Yapılan kontrollerde, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne (DESKİ) ait atık suların arıtma işlemine tabi tutulmadan dereye bırakıldığı tespit edildi.

ELLEZ DERESİ VE DSİ SULAMA KANALI KİRLENDİ

Denetimlerde, Merkezefendi ilçesine bağlı Sevindik Mahallesi’nde evsel atık suların arıtılmadan Ellez Deresi’ne deşarj edildiği belirlendi. Bu kontrolsüz deşarjın yalnızca Ellez Deresi’ni değil, aynı zamanda Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait Sol Sahil Sulama Kanalı’nı da kirlettiği ortaya çıktı. Kirlilik, Pamukkale Ovası’nda tarımsal sulama yapan çiftçilerin yaklaşık 5 bin dönüm arazisinde ürün kaybına yol açtı.

Çevre Kanunu kapsamında, DESKİ’ye 1 milyon 671 bin 844 TL tutarında idari para cezası uygulandı. Bakanlık, çevre kirliliğine neden olan sorumlular hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Denetimlerin, çiftçilerin şikâyetleri doğrultusunda sıkı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

Bölgedeki çiftçiler, özellikle Menderes Nehri havzasında tarımsal sulama suyunun kirlendiğini ve bu durumun ürün verimini doğrudan etkilediğini ifade etti. Pamukkale Ovası’nda sulama yapan beş mahallede çiftçiler, arazilerinde ekili ürünlerin kuruduğunu ve yeni ekimlerde de mahsul alamadıklarını bildirdi.