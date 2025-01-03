‘Destan’ söylemi Saray’ı kurtarmadı

Politika Servisi

İktidar, Suriye’de yaşanan gelişmeleri iç politikada “başarı” hikayesi olarak anlatsa da halkın yaşadığı sorunlar ağır bastı. Düşük asgari ücret zammı, ekonomik kriz, artan yoksulluk, ülkenin içinde bulunduğu siyasi krizler halkın Saray yönetiminden duyduğu rahatsızlığı gözler önüne serdi. A31 Mart yerel seçimlerinde ikinci parti konumuna gerileyen AKP, bu durumu hala koruyor.

Bağımsız düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” anketinin sonuçlarını paylaştı. 27-28 Aralık tarihleri arasında 18 yaş üzeri bin 500 kişiyle yapılan ankette katılımcılara Suriye’den asgari ücrete, genel seçimden Erdoğan’a dek pek çok soru yöneltildi.

Hükümetin Suriye politikasına desteğin pek çok kritik soruna oranla daha yüksek olduğu görüldü. Yurttaşlara yöneltilen AKP’nin Suriye politikasını başarılı buluyor musunuz? Sorusuna katılımcıların yüzde 44,8’i evet, 44,0’ı ise hayır yanıtını verdi. Aynı soru katılımcılara CHP için de yöneltildi. Katılımcılar yüzde 28,3’ü CHP’nin Suriye politikasını başarılı bulduğunu, yüzde 53,2’lik bir oranın ise başarısız bulduğu ortaya çıktı.

CHP’YE RAĞMEN CHP

“Ak Parti’nin ana aktörü olduğu uluslararası zafer atmosferine rağmen asgari ücretin beklentilerin çok altında kalması ve umulan ekonomik rahatlamaya hâlâ ulaşılamamış olmasının da etkisiyle Cumhuriyet Halk Parti’sinin az farkla birinci parti olduğu görülüyor” analizine yer verilen araştırmaya göre, “Bugün bir milletvekili seçimi olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz?” sorusuna kararsızlar dağıtıldığında; katılımcıların yüzde 31,3’ü CHP, yüzde 30,8’i AKP, yüzde 10,9’u MHP, yüzde 8,4’ü DEM Parti, yüzde 4’ü Zafer Partisi, yüzde 4’ü İYİ Parti, yüzde 3,4’ü ise Yeniden Refah Partisi yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRET YETERSİZ

Asgari ücret artışı da katılımcılara soruldu. Araştırma sonuçlarına göre AKP seçmenlerinin yüzde 77,9’u, MHP seçmenlerinin yüzde 70,7’si, CHP seçmenlerinin ise yüzde 95,5’i asgari ücret artışını yeterli bulmadığını ifade etti. Katılımcıların toplam yüzde 85,4’ü artışı yeterli bulmadığını, yüzde 6,9’u yeterli bulduğunu, yüzde 7,7’si ise kısmen yeterli bulduğunu ifade etti.

Katılımcılara yöneltilen “Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmeli mi?” sorusuna katılımcıların yüzde 66,5’i “Hayır” yanıtını verirken siyasi yasak getirilmesini savunanların oranı yalnızca yüzde 22,7. Dikkat çekici olan ise tüm siyasi parti seçmenlerinde yasağa karşı çıkanların oranının yasağı destekleyenlerden fazla olması.

FİDAN DİKKAT ÇEKTİ

“Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı aday olmazsa iktidarın adayı kim olmalı?” sorusuna katılımcıların yüzde 24,3’ü Hakan Fidan yanıtını verirken onu yüzde 12,9’la Mansur Yavaş, yüzde 12,3’le Ekrem İmamoğlu, yüzde 5,8’le Selçuk Bayraktar takip ediyor. Eylül 2024’de aynı soruya katılımcıların yüzde 9,7’si Hakan Fidan cevabını vermişti. Yine Eylül 2024’de AKP’lilerin yüzde 18,1’i Hakan Fidan derken bugün Fidan’a AKP seçmenlerinin desteği yüzde 41,5. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin adayının kim olmasını istersiniz sorusunda ise Mansur Yavaş yüzde 25,5 ile birinci sırada, onu yüzde 9,3 ile Ekrem İmamoğlu takip ediyor.

“Özgür Özel’in CHP genel başkanlığı performansını nasıl buluyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 43,7’si “çok başarılı” ve “başarılı” derken yüzde 46,4’ü “çok başarısız” ve “başarısız” olduğu cevabını veriyor. Dikkat çekici olan Özel’in başarılı olduğunu düşünenlerin parti dağılımlarında DEM Parti’nin CHP’nin önünde olması. DEM Parti seçmenlerinin yüzde 68,4’ü CHP Genel Başkanının başarılı olduğunu düşünürken CHP seçmenlerinde bu oran yüzde 65,8.