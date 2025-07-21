Destek gelmezse ayçiçeği bitecek

Bilge Su YILDIRIM

Üç gün önce Resmi Gazete’de yayımlanan 1 milyon ton ayçiçeği tohumunun sıfır gümrük vergisiyle, 400 bin ton ham ayçiçek yağının ise yüzde 20 gümrük vergisiyle ithal edilecek olmasına üreticilerden tepki gelmeye devam ediyor. Gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinin ithal ürünlerle yarışabilmenin önüne geçtiğini söyleyen Ayçiçek üreticileri, bu sene afet boyutunda gerçekleşen bir kuraklık yüzünden zaten zor durumda olduklarının altını çiziyor.

Edirne Genç Çiftçiler Derneği Başkanı Egemen Ilgın, yayımlanan karara ilişkin BirGün’e değerlendirmelerde bulundu. Verimliliğin hâlihazırda düşük olduğunu vurgulayan Ilgın, şunları söyledi:

“Trakya bu sene çok ciddi bir kuraklık yaşadı. Ayçiçeklerinin çoğu çiçek döneminde kurudu, kök salamadı, bu yüzden de fotosentez yapamadı, döllenme çok az oldu. Çiftçi zaten oldukça zor bir dönemden geçiyordu. İktidar da ürün kaybı olmaması açısından zannediyorum böyle bir karar aldı ancak bana kalırsa zamanlaması oldukça yanlış oldu. Ayçiçeğinin hasat dönemi daha gelmedi bile. Çiftçi daha ürününü hasat etmeden sıfır gümrük vergisiyle ithalat yapılacağını öğrendi. Bu da zaten zor günler geçiren çiftçi için ciddi bir psikolojik yıkıma yol açtı aslında. Çünkü sonucunda fiyatlar iyice düşecek. Çünkü çiftçinin tekellerle rekabet edebilme, başa çıkabilme gibi bir gücü yok. Yani alınan bu karar aslında sanayiciyi ve tüketiciyi korumak üzere. Üretici ise korumasız bırakılıyor.”

KURAKLIK DESTEĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Ayçiçeği üreticilerine acilen kuraklık destek yapılması gerektiğini söyleyen Ilgın, şu ifadeleri kullandı: “Biz tüm çiftçi örgütleri olarak söyleyerek kamuoyu oluşturmaya çalışıyoruz çünkü durum çok ciddi. Bu sene yaşanan kuraklık gerçekten bir afet etkisinde oldu. Açıkça söylemek lazım, kuraklık desteği yapılmazsa Trakya ayçiçeğinden vazgeçer. Üretici bu halde.”

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ÜRÜNÜN YURDU İTHALAT BİRİNCİSİ

Topraklarının büyük bir kısmında üretimi yapılmasına rağmen ülkenin gerçekleştirdiği ayçiçek ithalatının boyutları dudak uçuklatıyor. Türkiye’nin son 23 yılda ayçiçeği ve türevleri için ödediği ithalat faturası 35 milyar dolar. Üstelik bu 23 yılın 11 yılında Türkiye, ithalat birincisi oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem de Türkiye’nin ayçiçeğinde yeterlilik oranının gün geçtikçe gerilemesine tepki gösterdi. Adem, şunları söyledi: “İthalat kapısını aralamak değil, üreticinin tarlasını yaşatmak zorundasınız! Çiftçiye alım garantisi verilmeli, girdi maliyetleri düşürülmeli, kuraklık riskine karşı destek mekanizmaları hızla devreye sokulmalıdır. Tarımda bağımsızlık bir milli güvenlik meselesidir ve bu ülke, iktidarın siyasi inadı yüzünden her geçen gün

üretimden uzaklaştırılmaktadır.”