Destek istiyorsan İsrail’le ilişkiyi kes

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İsrail Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmeyi sürdürürken Batı’da hükümetlere İsrail’e desteği durdurma baskısı büyüyor. İspanya’da Podemos partisi bütçeye destek vermek için İsrail ile ilişkileri kesme şartı koydu.

Can kaybının 43 bine yaklaştığı Gazze’de yoğun saldırılarını sürdüren İsrail, Lübnan’ın güneyindeki Sur ve Nebatiye kentlerine hava saldırısı düzenledi. Lübnan Hizbullah’ı ise Tel Aviv yakınındaki Glilot Üssü’nü füze salvosuyla bombaladığını açıkladı. İsrail ordusu, Lübnan’dan atılan 2 füzeye karşı konulduğunu kaydetti.

11’inci kez Ortadoğu turuna çıkan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise, Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Blinken, İsrail’in İran’a yönelik misillemesinin “daha büyük bir gerilime yol açmayacak şekilde olması gerektiğini” söyledi. Blinken İsrail’in durma noktasına gelen Suudi Arabistan ile ilişkilerini normalleştirmek için “inanılmaz bir fırsat” yakalaması gerektiğini savundu. Blinken, İsrail’den sonra gittiği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştü.

EN BÜYÜK DIŞ SORUN

İspanya’da ise muhalefette olan ve azınlık hükümetine dışarıdan destek veren Podemos partisi, 2025 yılı bütçesine onay vermek için "soykırımcı İsrail devleti ile ticari ve diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi" ve "ev kiralarının yasa ile yüzde 40 düşürülmesi" şartlarını koyacağını açıkladı. Podemos lideri Ione Belarra, ülkenin en önemli iç sorununun "yüksek ev kiraları ve konut sorunu", dış sorununun ise "soykırımcı İsrail devletinin Filistin’e yönelik işgali ve saldırıları" olduğunu belirtti.