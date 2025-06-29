Destici'den 'CHP kurultay davası' yorumu: Sonucu etkileyecek bir karar olacağını düşünmüyorum

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Doğu Anadolu Çalıştayı" programı kapsamında bir otelin toplantı salonunda gazetecilerle bir araya geldi.

Destici, CHP'nin kurultayıyla ilgili iptal davasına yönelik soruları yanıtladı.

Partilerin, Anayasa'da kendilerine has kanunların olduğunu ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Mahkemede farklı bir karar beklemiyorum. Farklı bir kararın da bugüne kadarki uygulamalara ve mevcut yasaya uygun düşmez diye düşünüyorum. Ama öbür taraftan da başka bir husus var. Bir kurultayın sonucunu etkilemek için telefon dağıtılmış, çocuğu işe alınmış, paralar verilmiş. Bir sürü gayriahlaki ve gayriyasal iş yapılmış. Bununla ilgili mahkeme karar verebilir. Ama kurultayın sonucunu etkileyecek bir karar olacağını düşünmüyorum. Bugüne kadar bunun bir örneği yok. Hem parti hem seçim kurultaylarına ilçe seçim kurulu karar verir, Yüksek Seçim Kurulu karara bağladıktan sonra yolu kapalıdır. Diğer konu yolsuzluktur, gayriahlakidir. Orayla ilgili soruşturma olabilir."