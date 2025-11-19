Destici'den İmralı ziyareti açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda gündeme ve sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin tezkerelere değinerek şunları söyledi:

"Bir kişi milletvekili oldu diye suç işleme özgürlüğüne sahip değildir. Milletin herhangi bir ferdi bir suç işlediğinde nasıl yargılanıyorsa, milletvekilleri de aynı şekilde yargılanmalıdır. Milletvekilliğinin dokunulmazlığı nerede olmalıdır? Meclis'te, kürsüde olmalıdır. Kürsüyle sınırlandırılmalıdır. Biz bunu bugün söylemiyoruz. Kurulduğumuzdan beri söylüyoruz"

KOMİSYON İMRALI'YA GİTMEMELİ

Destici konuşmasında ayrıca Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklamaları sonrasında tekrardan yoğun bir şekilde tartışılmaya başlanan komisyonun İmralı ziyareti hakkında da konuştu ve "komisyon İmralı'ya gitmemeli" dedi.

Destici'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Topyekun silah bırakma, topyekun kendini feshetme gördük mü, görmedik. Batı'nın 150 yıldır iliğini kemiğini sömürdükleri bölgemizde, yağmaya devam etmek için kurdukları, sivilleri öldürmeleri için 40 yıl boyunca silah, para, erzak yağdırdıkları çakal sürüsü taltif edilirken, hayatları pahasına terörle mücadele eden güvenlik güçlerimizin mensupları şehitlerimizin değerli aileleri ve en çok da her şartla devletinin milletinin yanında durmuş, bölgede yaşayan vatandaşlarımız maalesef bu süreçte rencide edilmektedir.

Kadim ve kaideli devlet anlayışımıza göre 40 yıl boyunca tüm emperyalistlerin maşası olmuş, bu milletin mukadderatına 40 yıl boyunca kastetmiş, dünyanın en kanlı örgütüyle ve onun elebaşlarıyla barış ambalajlı, devlet aklı kılıflı müzakere süreçlerine girilmesini en başından beri reddettik. 'Terörle müzakere edilmez ve terörle mücadele edilerek terör sonlandırılır' dedik. Bu tür süreçlerin her defasında Türkiye'nin egemenlik haklarına ağır zararlar verdiğini, masadan güçlenmiş çıkanın her zaman terör örgütü ve türevleri olduğunu defalarca haykırdık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan komisyon, İmralı'nın ayağına gitmemeli, terör örgütünün değirmenine asla su taşımamalıdır."