Destici'den kızının TBMM'den 100 bin TL maaş aldığı iddiasıyla ilgili açıklama

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM'de Meclis Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda 'programcı' kadrosundan işe alındığı ortaya çıkan kızı Özgül Hilal Destici'nin maaşıyla ilgili açıklama yaptı. Destici, "TBMM’de 5 bin üzerinde personel vardır. Onların tamamı hangi yasa, usul, kanunla işe girmişse benim evladımda aynı usulle işe girmiştir. 100 bin TL’nin üzerinde maaş alıyormuş. Bordrosunu bu sabah istedim. Kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL’dir" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında konuştu. Kızı Özgül Hilal Destici’nin TBMM’de kadroya alındığı tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, "Bordrosunu bu sabah istedim. Kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL’dir" dedi.

Destici, konuyla ilgili şunları söyledi: “Gelip benim yüzüme sorun ne soracaksanız. Ne söyleyecekseniz gelip bana söyleyin. Bizim cevabını veremeyeceğimiz hiçbir soru yoktur. Hayatımızda da herhangi bir leke yoktur. Biz vatan, milleti, din, devlet, ahlak ve inançlarımız adına siyaset yapıyoruz. Bu iftira kampanyasının arkasından bir kere daha söylüyorum. Ben her namazın arkasında ‘Yarabbi senin rızan dışında söz söyletme, iş yaptırma’ diyerek yoluma devam ediyorum. Bugüne kadar Cenab-ı Hak bizi bütün bu iftiracıların şerlerinden ve saldırılarından muhafaza etti ve inşallah bundan sonra da etsin. Yıkılmadık, yıkılmayacağız. Biz inanarak ve doğrularla yolumuza devam ediyoruz. Bana her türlü sözü söyleyebilirler ama işi evlatlarımıza kadar indirmek en büyük alçaklıktır, namussuzluktur, onursuzluktur, haysiyetsizliktir. TBMM’de 5 bin üzerinde personel vardır. Onların tamamı hangi yasa, usul, kanunla işe girmişse benim evladımda aynı usulle işe girmiştir. 100 bin TL’nin üzerinde maaş alıyormuş. Bordrosunu bu sabah istedim. Kesintiler sonrası eline geçen rakam 37 bin TL’dir. Bakalım bu yanlışı düzeltecekler mi? Bu iftiralarından dolayı bir özür dileyecekler mi? Burada kasıt ve hedef belli. Bu tamamen yalan ve iftiradır."

NE OLMUŞTU?

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin kızı Özgül Hilal Destici'nin TBMM'de Meclis Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda 'programcı' kadrosundan işe alındığı ortaya çıkmıştı. Hilal Destici'nin 100 bin TL maaş aldığı iddia edilmişti.