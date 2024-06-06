Destici: Hem Özgür Bey hem Ekrem Bey aradı ama kabul etmedik

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimine dair konuştu, "Aynı blok içerisinde yer almamızı, encümen olarak, Sivas Belediye Başkanımızı ya da önereceğimiz bir belediye başkanını yazabileceklerini ifade ettiler. Biz Cumhur İttifakı'ndayız. Hem Özgür Özel Bey hem de Ekrem Bey aradı. Böyle bir nezaket gösterdiler, biz de kendilerine teşekkür ettik" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) seçimleri için hem CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini arayarak teklifte bulunduğunu ancak teklifi Cumhur İttifakı üyesi olduklarını belirterek reddettiğini söyledi. Destici, "Aynı blok içerisinde yer almamızı, encümen olarak, Sivas Belediye Başkanımızı ya da önereceğimiz bir belediye başkanını yazabileceklerini, diğer kurullarda da görev verebileceklerini ifade ettiler. Ama biz kendilerine teşekkür ettik. Biz Cumhur İttifakı'ndayız" dedi.

Destici, eski başbakanlardan Tansu Çiller'e, eşi Özer Uçuran Çiller'in vefatı dolayısıyla Sarıyer Yeniköy'deki evlerinde taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Destici, ziyarette ülkenin öne çıkan gündem maddelerini değerlendirme fırsatı bulduklarını söyledi ve ''İnşallah önümüzdeki günlerde kendisini tekrar ziyaret edeceğiz. Hem onun başbakanlığı dönemi hem de bugün Türkiye'nin içinden geçtiği şartlar, yeni anayasa, tüm bunları daha teferruatlı şekilde konuşma konusunda sözleştik'' dedi.

AKŞENER-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Destici, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmesine ilişkin soruyu şöyle yanıtladı:

"Türkiye'de yerel seçimden sonra siyasette bir yumuşama havası esti ve esmeye devam ediyor. Genel başkanlar birbiriyle görüşüyor. CHP Genel Başkanı Sayın Özel başta olmak üzere Cumhurbaşkanımızla görüşmeler, makama saygı duyacağı açıklamaları, tüm bunları ülkemiz, milletimiz adına büyük bir kazanç olarak görüyorum."

Yeni anayasa konusuna da değinen Destici, "Anayasa konusunda biz farklı düşünüyoruz, CHP, öbürü farklı düşünür. Herkes fikrini söyler. Kararı Meclis verir, millete gidilecekse millet sandıkta verir, halk oylamasında verir. Tartışabiliriz, birbirimizi eleştirebiliriz ama kavga etmememiz gerekiyor. Terör örgütünün partisi dışındaki tüm siyasi partilerin birbirleriyle görüşebilmesi lazım. Biz BBP olarak bunu yapıyoruz'' dedi.

"HEM ÖZGÜR BEY HEM EKREM BEY ARADI"

Belediyeler Birliği seçimlerinin yapıldığını anımsatan Destici, kendilerine de teklif geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Aynı blok içerisinde yer almamızı, encümen olarak, Sivas Belediye Başkanımızı ya da önereceğimiz bir belediye başkanını yazabileceklerini, diğer kurullarda da görev verebileceklerini ifade ettiler. Ama biz kendilerine teşekkür ettik. Biz Cumhur İttifakı'ndayız. Cumhur İttifakı'nın bir adayı var, biz o listedeyiz. İkincisi, biz DEM Parti'nin olduğu hiçbir listede olmayacağımızı kendilerine ifade ettik. Hem Özgür Özel Bey hem de Ekrem Bey aradı. Böyle bir nezaket gösterdiler, biz de kendilerine teşekkür ettik.''

"HAKKARİ'DE YAPILAN İŞLEMİ DOĞRU BULUYORUZ, HAKKARİ'YLE SINIRLI KALMAMALIDIR"

Destici, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilişkin soruya da ''Hepimiz isteriz ki Türkiye'de demokrasi tam olarak işlesin, halkın verdiği oyla seçilen insanlar görev yapsın. Lakin bu ismi geçen sözde belediye başkanına baktığınız zaman terör örgütü üyesi. Dönem dönem terör örgütüne çalışmış, terör örgütünden gelenleri evinde misafir etmiş, yani terör örgütü adına işlenebilecek ne kadar suç varsa tamamını işlemiş. Şimdi devlet bunu seyir mi edecek? Kanun, anayasa var. Buna göre hareket ediyor'' yanıtını verdi.

Kayyum uygulamasını doğru bulduklarını vurgulayan Destici, "PKK, her kazandığı belediyeye haraç toplayan bir görevli atadı. Bunlar o belediye sınırları içinde terör örgütü için haraç topluyorlar. Bakın bunlar da yakında çıkacak. Biz kayyum uygulamasını ve Hakkari'de yapılan işlemi doğru buluyoruz ve Hakkari'yle sınırlı kalmayacaktır, kalmamalıdır" dedi.