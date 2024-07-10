Destici’den iktidara asgari ücret ricası: 21 bin lira olsun

BBP Genel Başkanı Destici basın toplantısı düzenledi. Asgari ücretin artırılması için iktidara çağrı yapan Destici, asgari ücretin de bu aydan itibaren artırılarak, net 21 bin 205 lira olması, en düşük emekli aylığının da bu rakam düzeyine getirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, asgari ücret ve emekli maaşları için ittifak ortağı AKP'ye çağrı yaptı.

Adil bir vergi düzenlemesine acilen ihtiyaç olduğunu, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacak şekilde düzenleme yapılması gerektiğini ifade eden Destici, belirli bir seviyenin altında olandan da hiç vergi alınmaması gerektiğini kaydetti.

Kayıt dışının ve vergi kaçakçılığın önüne mutlaka geçilmesi gerektiğini söyleyen Destici, şöyle devam etti:

"Bu dediğimizi yaparlarsa hiç kaynak sıkıntısı çekilmez. 'Kaynağı nereden bulacağız?' cevabını beğenmiyorum. Faiz ödemeleri için 'Kaynağı nereden bulacağız?' demiyorsunuz. Tıkır tıkır ödüyorsunuz. O zaman emeklinin hakkını da tıkır tıkır ödeyeceksiniz. Siz hiç faiz ödemeleri için 'Kaynak yok, ödeyemiyoruz' denildiğini duydunuz mu? Faize kaynak nasıl varsa emekliye, işçiye, memura da o kaynak bulunacak."

Destici, emeklinin ve kamu çalışanlarının maaşlarının 6 ayda bir artırıldığı gibi asgari ücretin de bu aydan itibaren artırılarak, net 21 bin 205 lira olması, en düşük emekli aylığının da bu rakam düzeyine getirilmesi gerektiğini söyledi.