Detaylar ortaya çıktı: 15 yaşındaki çocuk 17 yaşındaki çocuğu öldürdü

İstanbul Güngören’de, aralarında çocukların da bulunduğu iki grup arasında 'yan bakma' nedeniyle çıkan tartışmada 15 yaşındaki E.Ç., 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ı bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Çağlayan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından E.Ç ve birlikte kavgaya karıştıkları değerlendirilen arkadaşları gözaltına alındı.

"YAN BAKTIN" KAVGASI

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak’ta meydana geldi. Daha önce birbirlerini tanımayan iki grup, bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' iddiasıyla tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. 15 yaşındaki E.Ç., üzerinde taşıdığı sustalı bıçakla Atlas Çağlayan’ı göğsünden yaraladı. Ağır yaralanan Çağlayan, olay yerine çağrılan ambulansla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"40-45 DAKİKA AMBULANS BEKLENDİ"

Olayın gerçekleştiği bölgede bulunan restoran sahibi Yener Başkutlu, yaşananları şöyle aktardı: “Olay başladığı zaman bir anda bıçaklama olayı saniyelik oldu. Biz herhalde dedik ki bacağından yaralama olmuş. Meğerse göğüs kafesinden vurulmuş. Göğüs kafesinden vurulduğu için de burada bazı arkadaşlarımız müdahale etti tampon yapmaya çalıştılar. Tabii yara derin olduğundan dolayı kanı durduramadık. Bütün arkadaşlarımız onun arkadaşları herkes müdahale etmeye çalıştı. Defalarca ambulansı da aradık. O gün ambulansla alakalı çok büyük sıkıntı yaşadık. Çünkü ambulansla çok geç geldi. Güngören’den ambulans gelmediği için Bayrampaşa'dan geldi. Bundan dolayı da yaklaşık 40-45 dakika ambulans beklendi. Adli bir vaka olduğu için müdahale de edemiyorsun. Çocuğu hastaneye de götüremiyorsun. Bundan dolayı da uzun bir süreç oldu ama buradaki arkadaşlar herkes müdahale etti. Çok uğraştık ama maalesef kurtaramadık. Tampon yapmaya çalıştık. Ama maalesef kanı çok durduramadık. Hastanede ameliyata alınmış sonra da vefat etmiş.”