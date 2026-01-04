Detaylar ortaya çıktı: ABD'nin Maduro'yu kaçırma operasyonu nasıl gerçekleşti?
ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi eşi Cilia Flores'i kaçırma operasyonunun detayları açığa çıktı. Reuters'ın aktardığına göre ABD birlikleri, Maduro'nun evinin tam bir kopyasını oluşturdu ve konuta nasıl gireceklerini prova etti. CIA, ağustos ayından itibaren Maduro'nun yaşam tarzı hakkında bilgi sağlayabilen küçük bir ekibi sahada görevlendirdi.
ABD emperyalizminin son hedefi Venezuela oldu. Başkent Caracas'a hava saldırıları gerçekleştiren ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi eşi Cilia Flores kaçırdı.
İngiliz haber ajansu Reuters, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırma operasyonunun detaylarını yazdı.
KONUTA NASIL GİRECEKLERİNİ PROVA ETMİŞLER
Habere göre, ABD ordusunun 'Delta Gücü' de dahil olmak üzere ABD birlikleri, Maduro'nun evinin tam bir kopyasını oluşturdu ve konuta nasıl gireceklerini prova etti.
CIA'DEN SAHADA GÖREVLENDİRME
Reuters'a konuşan bir kaynağa göre CIA, ağustos ayından itibaren Maduro'nun yaşam tarzı hakkında bilgi sağlayabilen küçük bir ekibi sahada görevlendirdi.
Kaynaklar, CIA'in Maduro'ya yakın bir kaynağı olduğunu ve bu kaynağın Maduro'nun hareketlerini izleyerek operasyon sırasında onun tam yerini belirlemeye hazır olduğunu söyledi.
TRUMP 4 GÜN ÖNCE ONAYLADI
Hazırlıklar tamamlandığında Trump 4 gün önce operasyonu onayladı, ancak askeri ve istihbarat planlayıcıları, daha iyi hava koşulları ve daha az bulutlu bir hava için beklemesini önerdi.
Cuma günü saat 22:46'da (EST), Trump, “Absolute Resolve (Mutlak Kararlılık) Operasyonu” olarak bilinen operasyona son onayı verdi.
NE OLMUŞTU?
ABD, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta hava saldırıları düzenlemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin kaçırıldığını açıklamıştı.
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini ifade etmişti.
ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York kentinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirilmişti.
ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, Venezuela'nın başkenti Caracas'a düzenlenen saldırılar ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun alıkonmasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.
Trump, Venezuela'ya yapılan ilk saldırının çok başarılı olduğunu ve muhtemelen ikinci bir saldırıya gerek kalmadığını söyleyerek, "Ancak ikinci bir dalga, çok daha büyük bir dalga için hazırız" demişti.
Trump, Venezuela'da, başka birisinin dahil olmasını ve uzun yıllardır yaşanan durumun yinelenmesini istemediğini belirterek, "(Venezuela) Güvenli, uygun ve makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar" diye konuşmuştu.