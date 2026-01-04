Detaylar ortaya çıktı: ABD'nin Maduro'yu kaçırma operasyonu nasıl gerçekleşti?

ABD emperyalizminin son hedefi Venezuela oldu. Başkent Caracas'a hava saldırıları gerçekleştiren ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi eşi Cilia Flores kaçırdı.

İngiliz haber ajansu Reuters, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırma operasyonunun detaylarını yazdı.

KONUTA NASIL GİRECEKLERİNİ PROVA ETMİŞLER

Habere göre, ABD ordusunun 'Delta Gücü' de dahil olmak üzere ABD birlikleri, Maduro'nun evinin tam bir kopyasını oluşturdu ve konuta nasıl gireceklerini prova etti.

CIA'DEN SAHADA GÖREVLENDİRME

Reuters'a konuşan bir kaynağa göre CIA, ağustos ayından itibaren Maduro'nun yaşam tarzı hakkında bilgi sağlayabilen küçük bir ekibi sahada görevlendirdi.

Kaynaklar, CIA'in Maduro'ya yakın bir kaynağı olduğunu ve bu kaynağın Maduro'nun hareketlerini izleyerek operasyon sırasında onun tam yerini belirlemeye hazır olduğunu söyledi.

TRUMP 4 GÜN ÖNCE ONAYLADI

Hazırlıklar tamamlandığında Trump 4 gün önce operasyonu onayladı, ancak askeri ve istihbarat planlayıcıları, daha iyi hava koşulları ve daha az bulutlu bir hava için beklemesini önerdi.

Cuma günü saat 22:46'da (EST), Trump, “Absolute Resolve (Mutlak Kararlılık) Operasyonu” olarak bilinen operasyona son onayı verdi.