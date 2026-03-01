Detaylar ortaya çıktı: Hamaney'in ölümüne neden olan saldırı nasıl gerçekleştirildi?

İran devlet televizyonu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.

İran devlet televizyonu, Ali Hamaney'in hayatını kaybettiğini belirterek, "İran İslam devrimi lideri şehadete ulaştı" ifadesini kullandı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

SALDIRININ DETAYLARI

New York Times (NYT), Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında yaşamını yitirmesine neden olan saldırının detaylarını yazdı.

Buna göre, ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmaya hazırlandığı sırada CIA, Hamaney'in konumunu netleştirdi.

CIA, Hamaney'i aylarca takip etti, bulunduğu yerler ve hareket düzeni konusunda daha fazla bilgi edindi. Ardından CIA, üst düzey İranlı yetkililerin cumartesi sabahı Tahran’ın merkezindeki bir liderlik yerleşkesinde toplantı yapacağını öğrendi. Hamaney'in de bu toplantıda bulunacağı öğrenildi.

ABD ve İsrail, yeni istihbarattan yararlanmak amacıyla saldırının zamanlamasını değiştirme kararı aldı.

Saldırı, İsrail saatiyle sabah 06.00 civarında, savaş uçaklarının üslerinden kalkmasıyla başladı. Saldırı nispeten az sayıda uçak gerektirdi ancak uçaklar uzun menzilli ve yüksek hassasiyetli mühimmatla donatıldı.

Uçakların kalkışından 2 saat 5 dakika sonra, Tahran saatiyle yaklaşık 09.40’ta, uzun menzilli füzeler yerleşkeye isabet etti. Saldırı anında üst düzey İranlı ulusal güvenlik yetkilileri yerleşkedeki bir binadaydı. Hamaney ise yakındaki başka bir binada bulunuyordu.

İran devlet televizyonu, bugün İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu.