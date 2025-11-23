Detroit Pistons bambaşka bir seviyede

NBA’de fırtına gibi esen Detroit Pistons, Doğu Konferansı liderliğini perçinleyen bir galibiyete daha imza attı. Fiserv Forum’da Milwaukee Bucks’ı 129-116 mağlup eden Pistons, üst üste 12'nci kez sahadan zaferle ayrıldı.

Gecenin yıldızı, üç istatistik dalında da çift haneye yaklaşarak takımını sürükleyen Cade Cunningham oldu. 29 sayı, 10 asist ve 8 ribauntla sahaya damga vuran genç yıldız, Pistons’ın kritik anlarda ayakta kalmasını sağladı. Jalen Duren 19, Tobias Harris ise 18 sayıyla galibiyeti destekledi.

Son haftalarda ritmini kaybeden Bucks cephesinde ise tablo pek parlak değildi. Üst üste dördüncü sezon genelinde 9. mağlubiyetini yaşayan Milwaukee’de Ryan Rollins 24 sayı, Bobby Portis ise 18 sayıyla öne çıksa da bu performanslar yenilgiyi engellemeye yetmedi.

HARDEN TARİH YAZDI

Los Angeles Clippers, Spectrum Center’da Hornets karşısında sahneye çıkan James Harden’ın unutulmaz performansıyla güldü. Clippers, tecrübeli yıldızının 55 sayı ve 7 asist ürettiği mücadeleyi 131-116 kazanarak sezonun 5. galibiyetini aldı.

Harden, bu performansıyla NBA tarihine de geçti. 36 yaşından sonra bir maçta 55 ve üzeri sayı atan oyuncular listesine adını yazdırdı. Bu elit grubun diğer üyeleri ise: Kobe Bryant, LeBron James ve Stephen Curry. Üst üste 5'inci, toplamda 12'nci yenilgisini yaşayan Charlotte Hornets’ta Kon Knueppel 26, Brandon Miller ise 21 sayıyla direnmeye çalıştı.

Gecenin bir diğer önemli mücadelesinde Sacramento Kings, Ball Arena’da Denver Nuggets’ı 128-123 mağlup ederek sezonun 4. galibiyetine ulaştı. Kings’i zafere taşıyan isimler ise tecrübeli iki guard oldu. Russell Westbrook 21 sayı, 11 asistle double-double yaparken Dennis Schröder 21 sayı, 7 asistle kritik anlarda sahneye çıktı.

Batı Konferansı’nın zirve takipçisi Denver Nuggets’ta Nikola Jokic yine harika bir performans sergiledi. 44 sayı, 13 ribaunt ve 7 asist üreten Sırp süper yıldız, takımının 4. mağlubiyetini önleyemedi.