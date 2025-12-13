Detroit Pistons dolu dizgin

NBA’de Detroit Pistons, sahasında Atlanta Hawks’ı 142-115 mağlup etti. Little Caesars Arena’da oynanan karşılaşmada sezonun 20. galibiyetine ulaşan Doğu Konferansı lideri Pistons’ta Isaiah Stewart 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Ev sahibi ekipte 8 oyuncu çift haneli sayılara ulaşarak galibiyete katkı verdi.

Atlanta Hawks cephesinde ise Jalen Johnson, 19 sayı, 11 ribaunt ve 12 asistle “triple-double” yapmasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

JOHNSON TARİHE GEÇTİ

Johnson, üst üste üçüncü, bu sezon ise beşinci kez triple-double performansı sergileyerek Bill Bridges’ın 1969-70 sezonundan bu yana kırılmamış kulüp rekorunu geride bıraktı.

Son beş maçının dördünü kaybeden Hawks’ta Nickeil Alexander-Walker 22 sayıyla oynadı.

Gecenin bir diğer maçında Minnesota Timberwolves, deplasmanda Golden State Warriors’ı 127-120 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

Chase Center’da oynanan ve 27 kez liderliğin el değiştirdiği mücadelede Timberwolves’ta Julius Randle 27 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle öne çıkarken, Rudy Gobert 24 sayı ve 14 ribauntla double-double yaptı.

Beş maçlık aranın ardından sol baldırındaki ezilme sonrası parkeye dönen Stephen Curry’nin 39 sayılık performansı Warriors’a galibiyet için yeterli olmadı. Ev sahibi ekipte Quinten Post 16, Jimmy Butler ise 15 sayı ve 8 ribaunt üretti.