Detroit Pistons sahasında kazandı, Rockets seriyi sürdürdü

NBA’de oynanan karşılaşmalarda Detroit Pistons ile Houston Rockets sahadan galibiyetle ayrıldı.

Doğu Konferansı lideri Detroit Pistons, sahasında Memphis Grizzlies’i 126-110 mağlup etti.

Ev sahibi ekipte yedi oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken Jalen Duren, 30 sayı ve 13 ribauntluk performansıyla maçın en etkili isimlerinden biri oldu. Cade Cunningham ise 17 sayı ve 15 asistle galibiyete önemli katkı verdi.

SMALL TAKIMININ EN SKORER İSMİ OLDU

Memphis Grizzlies cephesinde Javon Small 23 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken Ty Jerome 21, Cam Spencer ise 19 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Gecenin bir diğer maçında Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans’ı 107-105 mağlup etti.

Toyota Center’da oynanan karşılaşmada Kevin Durant, 32 sayı, 6 ribaunt ve 5 asistlik performansıyla galibiyette başrol oynadı. Amen Thompson 23 sayı ve 12 ribaunt, Reed Sheppard ise 18 sayıyla skora katkı sağladı.

Houston Rockets’ta milli basketbolcu Alperen Şengün, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada süre alamadı.

New Orleans Pelicans’ta Dejounte Murray’nin 35 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistlik performansı yenilgiyi önlemeye yetmezken Zion Williamson mücadeleyi 21 sayıyla tamamladı.