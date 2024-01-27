DEÜ acilde 1 yılda 19 istifa!

İzmir Tabip Odası, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı'nda görevli 2 öğretim üyesi ve 17 asistan hekimin son 1 yıl içinde istifa ettiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ndeki acil servis hizmetlerinin az sayıdaki öğretim üyesi ve asistan hekimle yürütülmeye çalışıldığı kaydedildi.

BİRGÜN EGE

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi acil servisinde yaşanan sorunların sorumlulukları hekimlere yüklenmeye çalışılıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalında görevli 2 öğretim üyesi ve 17 asistan hekimin, son 1 yıllık süre içinde üniversitedeki ve fakültedeki yönetimsel sorunlar ve baskılar nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığı öğrenildi.

"KADROLAR BOŞ KALDI"

İzmir Tabip Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Üniversiteler öncelikle olarak araştırma, geliştirme, eğitim öğretim ve yeni öğretim üyelerinin yetiştirilmesi amacıyla kurulmuş akademik kurumlardır. Tıpta Acil Hekimliği özel bir ihtisas dalıdır ve bu ihtisas dalında ilerlemek ve kariyer yapmak isteyen hekimler, üniversitelerin acil tıp anabilim dalı bünyesindeki araştırma görevliliğini de daha sonra diğer basamakları tercih ederek ilerlerler ve yaşamlarını buna göre düzenlerler. Tıpta Uzmanlık Sınavı sonucu hekimlerin DEÜ Acil Anabilim Dalından ayrılmaları yanı sıra, TUS sınavlarında da yeterli tercih olmaması nedeniyle Acil Tıp Kliniği kadroları da boş kalmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ndeki acil servis hizmetlerinin az sayıdaki öğretim üyesi ve asistan hekimle yürütülmeye çalışıldığı ve diğer kliniklerden acil rotasyonu adı altında yapılan görevlendirmelerle acil servis hizmetlerinin devamlılığı sağlanmaya çalışıldığı vurgulandı.

Acil tıp anabilim dalında yeterli öğretim üyesi ve uzmanlık öğrencisi olmaması nedeniyle hastane acil servis hizmetleri yürütülemez noktaya geldiği belirtilen açıklamada, "Sorunların içinden çıkılmaz bir hal alması üzerine, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve Hastane Yönetimi, fakültedeki diğer ana bilim dalı başkanlıklarına, öğretim üyelerine ve asistan hekimlere baskı yaparak, asistan hekimlerin acil servis nöbetine dahil edilmesini istemeye başlamıştır. Bu hafta içinde ana bilim dalı başkanları ve asistan hekimlerle toplantı yapan yönetim, asistan hekimlerin acil servis nöbetine dahil edileceğini, itiraz edenler hakkında idari işlem yapılacağını bildirmiştir" ifadeleri kullanıldı.

FARKLI BÖLÜMLERDEN HEKİMLERE NÖBET ZORLAMASI

Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’nin uygulama ve araştırma merkezi olduğu belirtilen açıklamada, şunlar dile getirildi: "Geldiğimiz noktada, acil servis hizmetleri yürütülemez noktaya gelmiştir. Üniversite yönetiminin hataları, kamu sağlık hizmetlerinin aksamasına neden olmaktadır. Tıp fakültesinde, temel tıp anabilim dallarında görevli asistan hekimler başta olmak üzere diğer ana bilim dallarındaki asistan hekimlerin acil serviste nöbet tutmaya zorlanması hukuka, uzmanlık eğitiminin niteliğine ve bilimsel ilkelere aykırı bir uygulamadır. Dolayısıyla, DEÜ Tıp Fakültesinde görevli uzmanlık öğrencilerinin acil serviste görevlendirilmesi yürürlükteki mevzuata ve yargı kararlarına açıkça aykırıdır. Acil sağlık hizmetleri konusunda hiçbir bilgi ve tecrübesi olmayan asistan hekimlerin acil serviste görevlendirilmesi, hasta güvenliğini riske etmekte ve hekimleri hukuki sorunlarla karşı karşıya getirmektedir. Üniversite yönetimini hukuka ve bilime saygı göstermeye, sorunları sağduyu ve hekimlerin katılımı ile çözmeye davet ediyoruz. Hukuka ve bilimsel olmayan uygulamalara karşı yasal yollara başvuru konusunda meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu vurgulamak istiyoruz."