DEÜ'de sert müdahale: Yakın mesafeden biber gazı sıkıldı, öğrenciler tekmelendi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik iki ayrı operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük ve adalet talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan eylemler sürüyor.

Gözaltıları protesto eden Dokuz Eylül Üniversiteleri (DEÜ) öğrencilerine dün (21 Mart) polisin sert müdahalesine maruz kaldı.

Kolluk, öğrencilere biber gazı ve TOMA'larla sert şekilde müdahale etti. Müdahale sırasında bir öğrenci yaralanırken 10 öğrenci gözaltına alındı.

Videolarda, polisin öğrencilere yakın mesafeden biber gazı sıktığı, yerdeki bazı öğrencilere tekme atıldığı görülüyor.