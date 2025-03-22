DEÜ'de sert müdahale: Yakın mesafeden biber gazı sıkıldı, öğrenciler tekmelendi!
CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve ardından iki ayrı soruşturma gerekçe gösterilerek çalışma arkadaşları ile birlikte gözaltına alınmasının ardından halk tüm yurtta sokağa çıktı. Öğrencilerin öncülük ettiği gösteriler sürerken polis protestoculara sert müdahalelerde bulunuyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik iki ayrı operasyonda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda çalışma arkadaşının gözaltına alınmasının ardından demokrasi ve özgürlük ve adalet talebiyle ülkenin dört bir yanında başlayan eylemler sürüyor.
Gözaltıları protesto eden Dokuz Eylül Üniversiteleri (DEÜ) öğrencilerine dün (21 Mart) polisin sert müdahalesine maruz kaldı.
Kolluk, öğrencilere biber gazı ve TOMA'larla sert şekilde müdahale etti. Müdahale sırasında bir öğrenci yaralanırken 10 öğrenci gözaltına alındı.
Videolarda, polisin öğrencilere yakın mesafeden biber gazı sıktığı, yerdeki bazı öğrencilere tekme atıldığı görülüyor.
DEÜ'de sert müdahale: Yakın mesafeden biber gazı sıkıldı, öğrenciler tekmelendi!https://t.co/gIP9PAAtD9 pic.twitter.com/1YnhdABD1m— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 22, 2025