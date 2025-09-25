DEÜ’de Nihal Atsız propagandasına tepki gösteren öğrencilere saldırı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tınaztepe Kampüsü Fen Edebiyat Fakültesi’nde Genç Zihinler Topluluğu tarafından açılan standın ardından arbede yaşandı.

Irkçı düşünceleriyle bilinen Nihal Atsız’ın propagandası yapılan standa tepki gösteren öğrenciler fakültede bildiri dağıttı.

Bildiri dağıtan öğrencilere faşist gruplar saldırdı.

Saldırının ardından öğrenciler fakültede “DEÜ faşizme mezar olacak” yazılı pankart sallandırdı. Pankarta Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) müdahale etti. Müdahalenin ardından öğrenciler basın açıklaması yaptı.

“Üniversitelerimiz işgal altında” ifadelerine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“İktidarın gerek üniversitelerde liselerde gerekse sokaklarda her türlü pisliği yapmasına izin verdiği ırkçı çeteler üniversitemizde de ırkçılığı ve halk düşmanlığını örgütlemeye çalışıyor. Geçmişte yükselen gençlik hareketine karşı Amerikan emperyalizmi eliyle kurdurulan bu faşist çeteler uyuşturucudan kanlı cinayetlere her yolla gençlere, üniversite öğrencilerine saldırmaktadır.

"PROVAKASYONUN FARKINDAYIZ"

Sokaklar ülkücü, ırkçı mafyaların uyuşturucu satıcılarıyla doluyken üniversitelerde, liselerde de Bakanlık ve YÖK eliyle çetelerin her türlü propagandasına izin verildiğini ifade eden öğrenciler, “Bugün DEÜ’de sözde şair özde faşist Nihal Atsız üzerinden yapılan provakasyonun farkındayız. Atsız başta Kürt halkı olmak üzere hem bu toprakların hem de tüm dünya halklarının tamamına nefret söylemleri akıtan bir faşisttir. Bu sözde öğrenci kulübü kendi dergilerinde devrimci katillerini şehit sayarak övmekte, izinleri dahi olmadığı halde okulda propaganda masası açmakta, kayyum rektörlük tarafından kollanmaktadır. Atsız ve çeşitli kulüpler üzerinden örgütlenen bu yapılar ülkücü terörün, uyuşturucu çetelerinin uzantılarıdır."

"ÇETELERE VERİLEN İZNİ TANIMIYORUZ"

Bizler güvenlik amirinin ben devleti temsil ediyorum diyerek devrimci öğrencilerin karşısına dikilmesini de tanımıyoruz, kayyum rektörlüğün bu çetelere verdiği izni de tanımıyoruz” denilen açıklama, “Üniversiteler özerk, demokratik, bilimsel olana dek mücadele edeceğiz. Bizler bu faşist çeteleri ve uzantılarını okulumuzda barındırmayacağız. DEÜ’de faşizm propagandasına geçit yok” ifadeleriyle sonlandırıldı.

Basın açıklamasının ardından faşistlerin bir kez daha öğrencilere saldırmaya çalıştığı öğrenildi.