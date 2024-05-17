DEÜ’de yemek ücretlerine bir zam daha

Dokuz Eylül Üniversitesi yemek fiyatlarına tekrar zam yaptı. Öğrenci yemek fiyatlarının değişmediği tarifeye göre; akademik personel, memur ve diğer kamu işçilerinin yemek fiyatlarına yüzde 100 üzerinde zam geldi.

BİRGÜN EGE

İzmir’de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi, yemek fiyatlarına 8 ay içerisinde 3’üncü kez zam yaptı. Yeni tarifeye göre akademik personel, memur ve diğer kamu işçilerinin yemek fiyatlarına yüzde 100’ün üzerinde zam yapılırken, öğrenci yemek ücretleri sabit kaldı. Yeni zamlarla birlikte haftalık yemek ücretleri 925 TL’ye kadar yükseldi.

Eğitim Sen İzmir 3 No’lu Üniversiteler Şubesi tarafından yapılan açıklamada, zamların enflasyon göz önüne alınsa dahi İzmir’deki diğer üniversitelerin yemek ücretlerinin çok üzerinde olduğu belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık sekiz ayda üçüncü kez zam yapılırken, bilindiği üzere memur maaşlarına aynı dönemde yeni enflasyon iyileştirmesi yapılmadığı gibi sunulan yemeklerde kullanılan ürünlerin kalitesinde de daha iyiye doğru bir gelişme gözlenmediği ifade edildi.

‘Dışarıda yemek çok daha pahalı ve personel bu fiyatlara mecbur’ anlayışıyla en temel ihtiyaç olan beslenmede çalışanlara adeta havaalanı tarifesinin uygulandığı belirtilen açıklamada, “Bu fahiş zamların, yemekhane işletmesinin özelleştirilmesinin andından gerçekleştiği anlaşılmakla birlikte, ücretlerin neye göre ve nasıl yapıldığı belli değil. Üniversite personelinin ve paydaşlarının menü maliyetleri ve diğer ek sarf maliyetleri hususunda bilgilendirme yapılması gerekmektedir. Üniversitelerin, beslenmenin kâr gözetilemeyecek bir hak olduğunun bilinciyle hareket etmesi gerekir. Üniversitenin mutfak ve yemekhanelerini işleyiş ve mali yönden denetleyen kurulu acilen söz konusu fahiş artışları denetlemeye davet ediyoruz. Ayrıca, ilgili kararın iptal edilerek paydaşların satın alma güçleri de dikkate alınarak yeni bir tarifenin belirlenmesini talep ediyoruz” denildi.