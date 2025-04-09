DEÜ’deki %5,79’luk zam teklifine tepki

Emek Servisi

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Hastanesi yönetiminin yüzde 5,79 zam oranı tepki çekti. Dün sabah bir saat iş bırakma eylemi yapan Sağlık İş üyesi DEÜ Hastanesi işçileri Çocuk Acil önünde toplanarak hastane içinde yürüyüş yaptı. Poliklinikler önüne yürüyen işçiler, "Direne direne kazanacağız", "Sefalet ücreti istemiyoruz", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları attı.

Burada konuşan Sağlık İş İzmir Şube Başkanı Özgür Arslan, hastane yönetiminin kazanılmış haklarından taviz istediğini belirterek, "İşçilerin alınteri üzerinden hiçbir taviz vermeyiz. Üzerine ne hak varsa onu almak için mücadele ederiz" dedi. Sağlık İş Sendikası Genel Sekreteri Adem Sarıçoban yönetimi uyararak başladığı konuşmasında, "Biz anayasal hakkımızı kullanıyoruz. Eğer işçiye baskı yaparsanız, sendika burada hesabını verirsiniz" dedi.

Kölelik sistemine karşı olduklarını ifade eden Sarıçoban, "25 yıldır bu kuruma hizmet ediyoruz. Kimimiz bel fıtığı, kimimiz boyun fıtığı, kimimizin başka rahatsızlıkları var. Bunları evden getirmedik. Sayın hoca (başhekim) diyor ki 50-60 kişi çalışıyor, herkes rahatsız. Keyfine mi rahatsız olduk, kölece çalıştırdınız" dedi.