Deutsche Bank 2025 için dolar/TL tahminini açıkladı

Deutsche Bank Türkiye Ekonomisti Yiğit Onay, Türk Lirası'nın (TL) reel değerlenme eğiliminin 2025 yılında da devam etmesi beklentisinde olduklarını dile getirdi, yıl sonu dolar/TL beklentilerini açıkladı.

Türk Lirası'nın (TL) reel değerlenme eğiliminin 2025 yılında da devam etmesi beklentisinde olduklarını dile getiren Onay, yıl sonu dolar/TL beklentilerinin 43 seviyesinde olduğunu söyledi:

"Biz reel değerlenmenin sürdürülmesini bekliyoruz. Ekonomi dengeleri açısından geçtiğimiz yıla göre daha sınırlı olmasını daha sağlıklı buluyoruz. Yıl sonu dolar/TL beklentimiz 43 seviyesinde. Bu da sınırlı bir değerlendirme eğilimiyle uyumlu. 2025 TL açısından 2024 kadar parlak olmayacak.

Ancak buna rağmen TL’nin hem diğer gelişmekte olan ülke para birimleri hem de TL’nin döviz cinsi yatırım varlıklarına kıyasla cazibesini koruyacağını düşünüyoruz. Bu da lokal yatırımcıların TL’ye bakışını destekleyecektir."



Onay, şöyle devam etti:

"Burada Merkez Bankası da bazı dengeleri gözetmeye çalışıyor. Her ne kadar ciddi bir rezerv birikimi olsa da Merkez Bankası burada nominal değer kaybını sağlayarak, TL üzerindeki reel değerlenme baskısını hafifletmeye çalışıyor. Son dönemde bu çabaların dolar/TL’deki bir miktar artışla beraber daha da öne çıktığını gördük.

Gelecek yıl mevcut Türk Lirası’nın 2024 kadar olmasa da reel değerlendirme eğilimini sürdürmesi bunun da ekonomik dengelere çok fazla zarar vermeden gözükecek şekilde gerçekleştirilmesini bekliyoruz. TL’ye yönelik olumlu bakışın şu an için devam ettiğini değerlendiriyoruz."