Deutsche Bank'tan dolar için yeni tahmin

Deutsche Bank'ın stratejistleri, ABD dolarının zayıf seyrini sürdürmesini beklediklerini belirtti.

Banka, yatırımcıların ABD varlıklarından uzaklaşacağını ve Fed'in yeni gevşeme döngüsü ile bağımsızlığına yönelik endişelerin doları daha da baskılayacağını bekliyor.

Deutsche Bank analistleri, yatırımcıların offshore piyasalarda yaptıkları hedge işlemlerinde dolar tercih etmekten giderek ve kalıcı şekilde uzaklaştıklarını belirtirler. Yatırımcılar ayrıca, Covid döneminden bu yana ilk kez mali ve arz tarafı farklılıklarının ABD yerine dünyanın geri kalanını desteklediğini ifade ettiler.

Doların başlıca para birimlerine karşı performansını gösteren dolar endeksi (DXY) geçen hafta üç buçuk yılın en düşük seviyesi olan 96,218'i görmesine rağmen toparlanarak son olarak 97,368 seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: ekonomim.com