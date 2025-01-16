Deutsche Bank'tan dolar/TL tahmini

Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini yenileyen Deutsche Bank, dolar/TL tahminini de açıkladı.

Deutsche Bank analistleri, Türkiye’de potansiyel enflasyon katılığından endişe duyduklarını belirterek, yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 26’dan yüzde 28’e yükselttiler.

BloombergHT'nin aktardığına göre, analistlerin yıl sonu dolar/TL tahminleri ise 43 seviyesinde. 2026 sonu dolar/TL tahmini 49 olarak açıklandı.

Deutsche Bank analistleri Yiğit Onay ve Christiyan Wietoska tarafından hazırlanan ve bugün yayımlanan raporda 'enflasyonda kayda değer bir yavaşlama sağlamanın potansiyel olarak zor olduğuna' işaret edildi.

Analistler ocak ayında 250 baz puanlık bir indirim bekliyor ve politika faizinin Nisan ayına kadar yüzde 40’a düşeceğini öngörüyor.

Yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 30’dan yüzde 32,5’e revize edildi.