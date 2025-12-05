Deutsche Bank'tan Türkiye için 'carry trade' uyarısı: Dolar, rekor seviyeyi görecek

Alman Deutsche Bank, Türkiye özelinde şu an için carry trade'in öne çıktığını ancak bunun riskli olduğunu belirterek dolar/TL için beklentilerini sıraladı.

Deutsche Bank, raporunda dolar/TL kuru hakkında da öngörülerde bulundu. 2025 yılının sonunda doların 43 TL'ye yükseleceğini raporlayan bankanın 2026 yılı tahmini 52 TL, 2027 yılı tahmini ise 62 TL oldu.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ YAVAŞ"

Deutsche Bank, 2025’in ilk yarısında baz etkisiyle hızlı düşen enflasyonun ikinci yarıda yeniden yavaşladığını belirtti.

Gıda fiyatlarındaki artış, hizmet enflasyonundaki yapışkanlık ve zayıflayan baz etkisi nedeniyle yıl sonu enflasyonunun TCMB’nin yüzde 24 hedefinin belirgin üzerinde kalacağı ifade edildi. Bankanın 2026 sonu enflasyon tahmini ise yüzde 23,8 oldu.

CARRY TRADE HAKKINDAYatırımcıların, düşük faizli para birimlerinden borç alarak daha yüksek faizli para birimlerine yatırım yapmasına “carry trade” deniyor. Carry trade işlemleri, döviz kuru değişmediği sürece iki ülke arasındaki faiz farkı kadar getiri potansiyeli taşıyor.

Kaynak: CNBC-e