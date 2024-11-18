Deutsche Bank'tan Türkiye tahmini: Faiz indirimi için tarihi öne çekti

Uluslararası yatırım bankası Deutsche Bank ekonomisti Christian Wietoska, TCMB beklentisini paylaştı.

Konuya ilişkin raporda ekonomide kademeli yavaşlamanın başladığı, çekirdek enflasyon dinamiklerinin 'daha yapıcı' enflasyon görünümüne işaret ettiği belirtildi. Raporda "Son iki ayda üst üste gelen negatif enflasyon sürprizi Merkez Bankası'nın bu toplantıda faizleri değiştirmemesine neden olabilir" ifadesine yer verildi.

BEKLENTİ BİR AY ÖNE ÇEKİLDİ

Bloomberg'in aktardığı habere göre, kurum, ilk faiz indirimi zamanlamasına ilişkin tahminlerini değiştirdi ve 2025 ocak ayında başlamasını öngördüğü 250 baz puan faiz indirim beklentisini aralık ayına çekti.

Son enflasyon tahminlerindeki güncellemeler, Merkez Bankası'nın 'daha az şahin tonu', ABD seçimleri sonrası küresel piyasadaki dalgalanmaya rağmen TL'nin dirençli duruşu nedeniyle indirim beklentisi öne çekildi.

İNDİRİMLERİN DEVAMI VURGULANDI

Raporda Aralık sonrası bankanın temkinli ve kademeli indirimlerinin devamının beklendiği vurgulandı. Kasım'da manşet enflasyonun aylık yüzde 2'nin altına ineceği öngörüldü.

Raporda Kasım'da tahminin üzerinde enflasyon rakamı ve jeopolitik gerilimin artması gibi bazı riskler nedeniyle indirimin Ocak ayında başlayabileceği de ifade edildi.