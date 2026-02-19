Deutsche Welle, X'ten çekilme ve Yunanca servisini kapatma kararı aldı

Almanya'nın uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), 2026 yılı bütçesinde yapılan kesintiler nedeniyle bir dizi tasarruf planı açıkladı.

DW yönetiminden yapılan açıklamada, kurumun 2026 yılında toplam 21 milyon euro tasarrufa gitmesi gerektiği kaydedildi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre tasarruf önlemlerine dair çalışanları bilgilendiren DW Genel Direktörü Barbara Massing, Yunanca servisinin kapatılacağını açıkladı.

Massing, kaynakların, bilgi ve medya çoğulculuğunun daha az olduğu bölgelere odaklanacaklarını söyledi.

DW, Türkçe dahil 32 dilde yayın yapıyor.

Öte yandan Dari ve Peştuca dilleri ile Afrika için Portekizce yayın yapan servisler küçültülecek. Rusça yayınlanan hiciv programı "Zapovednik" ise sona erdirilecek.

DW'nin, tasarruf önlemleri kapsamında eski adı Twitter olan X platformundan da çıkma kararı aldığı da bildirildi.

DW Türkçe ise yayınlarına devam edecek.