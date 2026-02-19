Deutsche Welle’de bütçe kesintisi: 160 çalışan işten çıkarılacak

Almanya'da kamuya ait uluslararası yayın kuruluşu Deutsche Welle (DW), hükümetin sağladığı bütçe katkısını azaltması üzerine yaklaşık 160 çalışanı işten çıkarmayı ve 60 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren Yunanca yayın servisini kapatma kararı aldı.

DW'den yapılan açıklamaya göre, kurumun Yayın Kurulu, İdari Kurulu ve yönetim birimleri özel oturumda Alman federal hükümetinin bütçe kesintileri ve yükselen personel giderleri karşısında 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek kapsamlı bir tasarruf paketine onay verdi.

Hükümetin DW'ye ayırdığı yıllık ödenekleri 10 milyon avro azaltarak 415 milyon avroya çekmesi ve toplu iş sözleşmelerinden doğan 11 milyon avroluk ek maliyet artışının karşılanmaması, kurumu 21 milyon avroluk bir bütçe disiplini uygulamaya zorladı.

YUNANCA YAYIN SERVİSİ 60 YIL SONRA KAPATILIYOR

Tasarruf planı kapsamında, 60 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Yunanca yayın servisinin, "Yunanistan'ın istikrarlı bir medya ortamına sahip AB üyesi olması" gerekçesiyle kapatılmasına karar verildi.

Plan kapsamında, "DW Almanca" ile dil eğitim portalı birleştirilecek ve bu birimin bütçesi yaklaşık yarı yarıya düşürülecek, ayrıca yaklaşık 160 çalışan işten çıkarılacak.

DİL SERVİSLERİ VE YAYIN FORMATINDA DARALMA

Yeni formatın Almanya dışındaki ileri düzey dil öğrenenleri hedefleyeceği belirtildi. Tasarruf paketi çerçevesinde Dari ve Peştuca servislerinde kesintiye gidilirken, İspanyolca televizyon haberlerinin sayısı da azaltılacak.

Tasarrufun üçte birinden fazlasının idari giderlerin azaltılması, yapay zeka kullanımı ve teknik yatırımların ertelenmesi yoluyla sağlanacağı ifade edildi. Ayrıca uluslararası muhabirlik ofislerinin genişletilmesi yavaşlatılacak, uygulama geliştirme ve bina tadilatları gibi alanlarda fonlar kesilecek.

Kurum yönetimi, kadro iptallerine rağmen zorunlu işten çıkarmalara başvurulmayacağını ve sürecin sosyal sorumluluk prensipleri çerçevesinde yürütüleceğini açıkladı.

DW Yayın Kurulu Başkanı Karl Jüsten, bütçe kesintilerinin "endişe verici" olduğunu belirterek, "Rusya ve Çin, devlet güdümlü propaganda araçlarına devasa yatırımlar yaparken, ABD'nin uluslararası yayıncılıktan çekilmesiyle oluşan boşlukların bu kısıtlamalarla daha da derinleşmesinden endişe duyuyoruz. Avrupa'nın yeni müttefiklere en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemde DW'nin bütçesinin azaltılması hem Alman hem de Avrupa perspektifini uluslararası arenada zayıflatacaktır" dedi.

“GAZETECİLİK VE TEKNİK ALTYAPI ZARAR GÖREBİLİR”

DW İdari Kurul Başkanı Achim Dercks de hükümetin koalisyon protokolündeki "DW'yi güçlendirme" sözünü hatırlatarak, bütçe kesintilerinin gazetecilik kalitesine ve teknik altyapıya uzun vadeli zarar verebileceğini ifade etti.

DW İdari Kurul Başkanı Achim Dercks de hükümetin koalisyon protokolündeki "DW'yi güçlendirme" sözünü hatırlatarak, bütçe kesintilerinin gazetecilik kalitesine ve teknik altyapıya uzun vadeli zarar verebileceğini ifade etti.