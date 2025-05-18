Dev ağaç kafenin üzerine devrildi, facia teğet geçti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. İzmit’in Ömerağa Mahallesi Yürüyüş Yolu üzerinde, fırtına nedeniyle devrilen asırlık bir çınar ağacı bir kafeteryanın üzerine düştü. Olayda iki kişi yaralanırken, çevrede büyük panik yaşandı.

Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Aniden bastıran sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar, kent genelinde birçok noktada etkili oldu. Yürüyüş Yolu Caddesi üzerinde bulunan yaklaşık 150 yıllık çınar ağacı, rüzgarın şiddetiyle bir işletmenin tente kısmına devrildi. Olay anında içeride bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşanan olaya tanıklık eden 60 yaşındaki Şahin Denli, "Saat 10 civarı, öğleye yakın bir vakitte afat gibi başladı. Böyle bir yağmur, böyle bir rüzgar görmedim. Evden çıktım, yürüyüş yoluna doğru gidiyordum. Sonra geri eve dönmek zorunda kaldım. Tekrar geldiğimde çınar ağacının kafeteryanın üstüne devrildiğini gördüm. Bu ağaçlar 150 senelik, dedelerimizin diktiği ağaçlar. Neyse ki pazar ve yağmurlu bir gün olduğu için içerisi kalabalık değilmiş. Allah insanları korudu," dedi.

Olayın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ile zabıta ve trafik polisleri kısa sürede olay yerine gelerek gerekli önlemleri aldı. Devrilen ağaç kaldırılırken, güvenlik amacıyla yürüyüş yolunun bir kısmı araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Kent genelinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı bölgelerde ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği, araçlarda ve yapılarda maddi hasar oluştuğu öğrenildi. Belediye ve itfaiye ekiplerinin sahadaki çalışmaları sürüyor.