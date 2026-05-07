Dev banka açıkladı: Altında dengeler değişiyor

Orta Doğu’da yaşanan son gelişmeler, piyasalarda da pozitif fiyatlamaları beraberinde getirdi. Savaş endişeleriyle 4 bin 500 dolar seviyelerine kadar gerileyen ons altın, “barış umudu”nun güçlenmesiyle yeniden yükselişe geçti ve 4 bin 700 dolar bandına ulaştı.

Altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme de Morgan Stanley’den geldi. Banka, yıl sonu için altın fiyatlarında güçlü yükseliş beklentisini koruyor. Morgan Stanley Research Metaller ve Madencilik Emtia Stratejisti Amy Gower, yayımlanan son değerli metaller raporunda ons altının yıl sonunda 5 bin 200 dolara ulaşabileceği tahminini yineledi.

Bu öngörü, mevcut seviyelerin yaklaşık yüzde 10 üzerine işaret ediyor. Ons altın ocak ayında da 5 bin 200 doları test etmişti.

DENGELER DEĞİŞTİ

Gower, İran’daki savaşın yarattığı yoğun jeopolitik belirsizliğe rağmen altının son aylarda beklenen performansı göstermemesinin şaşırtıcı olmadığını belirtti. Ona göre çatışmaların tetiklediği enerji arz şoku, ABD’de faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Bu nedenle altın, önceki kriz dönemlerinin aksine güvenli liman özelliğini tam anlamıyla öne çıkaramadı.

Altın fiyatlarında artık asıl belirleyicinin jeopolitik gelişmelerden çok merkez bankalarının politika adımları olduğuna dikkat çeken Gower, “Altın fiyatları yalnızca yaşanan olayları değil, bu olaylara karşı verilen politika tepkilerini fiyatlıyor” değerlendirmesinde bulundu.

FAİZ İNDİRİMİ GÜNDEMDE

Öte yandan yüksek petrol fiyatlarının artırdığı enflasyon baskısı, ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimi planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu. Piyasalar, bu yıl beklenen faiz indirimlerini fiyatlamaktan büyük ölçüde vazgeçse de Morgan Stanley en az bir faiz indirimi beklentisini sürdürüyor.

Gower, bankanın ocak ayında bir, 2027 Mart ayında ise ikinci bir faiz indirimi öngördüğünü hatırlatarak, bunun altın fiyatlarını destekleyeceğini ifade etti.