Dev banka altın hedefini yükseltti

İsviçre merkezli banka UBS, devam eden ABD makroekonomik riskleri ve güçlü yatırım talebi nedeniyle 2026 yılı sonu altın fiyat hedefini ons başına 3 bin 600 dolara çıkardığını duyurdu.



Banka ayrıca, özellikle ETF'ler ve merkez bankalarından gelen güçlü alım talebinin yanı sıra dolarizasyon karşıtı eğilimlerin altın fiyatlarını daha da yukarı taşımasını bekliyor.

UBS, Haziran 2026 sonu tahminini 200 dolar artırarak 3 bin 700 dolara yükseltirken, Eylül 2026 sonu için de aynı seviyede yeni bir hedef belirledi.



Banka, ABD'de yapışkan enflasyon, trend altı büyüme ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası politika gevşetmeleri ile birlikte doların zayıflamasının altın fiyatlarını destekleyeceğini öngörüyor.

"ALTIN FİYATLARI YÜKSELECEK"

UBS, notunda "ABD makroekonomik riskleri, Fed'in bağımsızlığına yönelik sorular, mali sürdürülebilirlik endişeleri ve jeopolitik gelişmelerin dolarizasyon karşıtı eğilimleri ve merkez bankalarının daha fazla alımını desteklediğini görüyoruz. Görüşümüze göre, bu faktörler altın fiyatlarını daha da yükseltecektir" ifadelerini kullandı.



UBS, tam yıl ETF altın talep tahminini 450 metrik tondan yaklaşık 600 metrik tona yükseltti ve Dünya Altın Konseyi verilerine göre 2010'dan bu yana 2025'in ilk yarısında en güçlü girişlerin yaşandığını belirtti.



Banka, "Merkez bankası alımları güçlü kalmalı, ancak geçen yılki rekor seviyenin biraz altında seyretmeli. Bu nedenle, 2025'te küresel altın talebinin yüzde 3 artışla 4.760 metrik tona ulaşmasını bekliyoruz ki bu, 2011'den bu yana en yüksek seviye olacaktır" diye ekledi.

Kaynak: NTV