Dev banka altın için frene bastı: Yıl sonunda ne kadar olacak?

ABD merkezli dev yatırım bankası Morgan Stanley, altın fiyatlarına ilişkin 2026 öngörüsünü aşağı yönlü revize etti. Banka, yılın ikinci yarısı için ons altın hedefini 5 bin 700 dolardan 5 bin 200 dolara düşürdü.

Son altı haftada yaşanan sert satış dalgası, bu kararın arkasındaki en önemli neden olarak öne çıktı. Altın fiyatları söz konusu dönemde yaklaşık yüzde 8 gerileyerek 4 bin 800 dolar seviyelerine çekildi.

DÜNYA'nın aktardığına göre, her ne kadar hedef aşağı çekilmiş olsa da Morgan Stanley, mevcut fiyat seviyelerine göre altının hâlâ önemli bir yükseliş potansiyeli taşıdığına işaret etti.

Bankaya göre merkez bankalarının talebi, küresel para birimlerinde değer kaybı endişeleri ve jeopolitik riskler altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor.

3 KRİTİK FAKTÖR

Altın fiyatlarındaki geri çekilmede üç ana faktör belirleyici oldu. Bunlar; merkez bankalarının altın alımlarının yavaşlaması, ETF’lerden güçlü para çıkışı yaşanması, teknik seviyelerin kırılmasıyla satışların hızlanması olarak sıralandı.

Altındaki zayıflamaya karşın küresel borsalar yükselişini sürdürdü. ABD’de S&P 500 endeksi savaş öncesi seviyelerin üzerine çıkarak yeni zirveler gördü. Bu durum, yatırımcıların kısa vadede güvenli liman yerine riskli varlıklara yöneldiğini ortaya koydu.

GÖZLER FED VE ENFLASYON VERİLERİNDE

Analistlere göre altının yönünü belirleyecek en kritik gelişmeler ABD’den gelecek veriler olacak. Özellikle enflasyon ve istihdam rakamları ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikası, altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak.

Morgan Stanley, altının yeniden güçlü bir yükseliş trendine girmesi için faiz indirimlerinin başlaması ve tahvil piyasalarında sakinleşme gerektiğini vurguluyor.