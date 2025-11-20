Dev banka altın tahminini artırdı: Yükseliş için 4 neden sıralandı

İsviçre merkezli küresel yatırım bankası UBS, altın fiyatlarına yönelik 2026 tahminini yukarı yönlü revize etti.

Banka, 2026 yılının ortası için belirlediği altın fiyat hedefini ons başına 4 bin 200 dolardan 4 bin 500 dolara yükseltti. Banka, iyimser senaryosunu da 4 bin 700 dolardan 4 bin 900 dolara revize ederken, aşağı yönlü beklentisini 3 bin 700 dolar seviyesinde korudu.

2026’DA TALEBİN GÜÇLENMESİ BEKLENİYOR

cnbc-e'nin haberine göre, UBS, altına yönelik talebin gelecek yıl daha da artacağını öngörüyor. Banka, bu beklentiyi destekleyen başlıca unsurları şöyle sıralıyor:

Fed’in olası faiz indirimleri,

Düşük reel faiz getirileri,

Küresel ölçekte süregelen jeopolitik riskler,

ABD iç siyasetindeki belirsizlikler.

UBS’ye göre bu faktörler, yatırımcıların güvenli liman talebini canlı tutarak altın fiyatlarının yukarı yönlü seyrini desteklemeye devam edecek.

ALTINDA YILIN REKORLARI

Altının ons fiyatı 2025 yılında üst üste rekor kırarken, yıl içindeki yükseliş yüzde 54’ü aştı. Ons altın 20 Ekim’de 4 bin 381 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Gram altın da yıl içinde tarihi zirveler gördü. 17 Ekim’de 5 bin 905 liraya kadar çıkan gram altın, rekor seviyeyi bu tarihte kaydetmişti.

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı son günlerde 4 bin 50 dolar civarında seyrederken, iç piyasada gram altın 5 bin 500 lira seviyelerinde işlem görüyor.