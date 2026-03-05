Dev banka küçülmeye gidiyor: Binlerce çalışan işten çıkarılacak
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, 2025 yılında tüm iş kollarında rekor gelir elde etmesine rağmen yaklaşık 2 bin 500 çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.
ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, güçlü finansal sonuçlara rağmen yaklaşık 2 bin 500 çalışanıyla yollarını ayırma kararı aldı.
Banka, bu adımla toplam iş gücünün yaklaşık yüzde 3’ünü azaltmış olacak.
REKOR GELİRE RAĞMEN İŞTEN ÇIKARMA
Yaklaşık 83 bin çalışanı bulunan Morgan Stanley, 2025 yılında tüm iş kollarında rekor düzeyde yıllık gelir elde etti. Banka özellikle son çeyrekte yatırım bankacılığı gelirlerinde yüzde 50’ye yakın artış sayesinde kâr beklentilerini aşmayı başardı.
Buna rağmen şirket yönetimi, iş gücünde yeniden yapılanma kapsamında işten çıkarma kararı aldı.
Dünya gazetesinin haberine göre küçülmeden etkilenen üç ana bölüm şöyle:
- Yatırım bankacılığı ve trading
- Varlık yönetimi
- Yatırım yönetimi
Ancak bankanın finansal danışmanları bu süreçten etkilenmeyecek.
Şirketten yapılan değerlendirmede, işten çıkarmaların iş öncelikleri, lokasyon stratejisi ve bireysel performans kriterlerine göre gerçekleştirildiği belirtildi. Bankanın bazı alanlarda ise yeni yatırımlar yaparak kadrolarını güçlendirmeyi planladığı ifade edildi.