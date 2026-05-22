Dev banka Türkiye için faiz beklentisini artırdı, rakam verdi: "Artış beklenenden önce gelebilir"

JPMorgan artan siyasi belirsizliklerle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) faiz artışı bekliyor. Banka, artan siyasi riskler sonrası Merkez Bankası'nın 11 Haziran’daki toplantıda, hatta daha erken bir tarihte politika faizini yüzde 37'den yüzde 40'a yükseltebileceğini öngördü

BloombergHT'de yer alan habere göre, analistler Fatih Akçelik, Michael Harrison ve Anezka Christovova, 22 Mayıs tarihli bir notta, "Hukuki açıdan benzersiz bir durum olduğu için, sürecin önümüzdeki günlerde nasıl gelişeceği konusunda önemli bir belirsizlik var" görüşünü paylaştı.

Uzmanlar, Türkiye'nin makroekonomik görünümünün Ortadoğu'daki çatışma nedeniyle zaten zayıfladığını ve eklenen siyasi belirsizliğin ödemeler dengesini daha da olumsuz etkileyerek döviz rezervlerinde düşüşe yol açmasının beklendiğini belirtti.

Merkez Bankası'nın sermaye çıkışlarına öncelikle döviz müdahaleleriyle, ardından da faiz artırımlarıyla yanıt vereceğini öngören ekonomistler, "11 Haziran'daki Para Politikası Kurulu toplantısında veya muhtemelen daha erken bir tarihte, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bir haftalık repo faiz oranını mevcut yüzde 37 seviyesinden yüzde 40'a çıkarmasını bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.