Dev bankadan altın için yeni tahmin

Altın fiyatları 5 bin 200 dolar civarındaki seyrini sürdürürken Bank of America (BofA) yıl sonuna ilişkin olumlu beklentisini değiştirmedi.

Banka, ons altın için 12 aylık hedefini 6 bin dolar olarak korurken, kısa vadede yatay hareket ve oynaklık riskine işaret etti.

Spot piyasada altın son işlemlerde 5 bin 153 dolar seviyesinde işlem görüyor. Aylık bazda yüzde 5’i aşan bir yükseliş kaydedilse de ocak ayı sonunda görülen sert satışların ardından gelen toparlanma henüz 5 bin 200 dolar direncini aşabilmiş değil.

ÜÇ AYAKLI YÜKSELİŞ İVME KAYBETTİ

BofA analistleri, son dönemdeki altın rallisinin üç ana unsurdan beslendiğini belirtiyor: Fiziki külçe ve sikke talebi, merkez bankalarının alımları ve ETF’lere yönelen fon girişleri. Ancak yatırımcıların altın pozisyonlarını artırma hızında son haftalarda belirgin bir yavaşlama olduğu vurgulanıyor. Bu durumun, bahar aylarına kadar fiyatlarda daha sınırlı ve dalgalı bir seyir anlamına gelebileceği ifade ediliyor.

TİCARET POLİTİKASI VE FED BELİRSİZLİĞİ

ABD’nin gümrük tarifelerine ilişkin politikalarının netleşmemesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasına dair belirsizlikler, piyasada temkinli duruşu güçlendiriyor. Eski merkez bankası yöneticisi Kevin Warsh’ın Fed başkanlığı için aday gösterilmesinin ardından yaşanan düzeltmenin, ilk aşamada altın üzerinde baskı oluşturduğu kaydediliyor.

DOLAR VE TAHVİL DENGESİ

Piyasada genel beklenti, daha zayıf bir dolar ve daha yüksek tahvil getirileri yönünde. BofA’ya göre doların değer kaybetmesinin altın üzerinde her zaman aşağı yönlü bir etki yaratması beklenmiyor. Ayrıca Warsh’ın faiz indirimine açık mesajlar vermesinin, orta vadede altın fiyatlarını destekleyebileceği belirtiliyor.

6 BİN DOLAR HEDEFİ KORUNUYOR

Uzun vadeli tahvil faizlerinde yükseliş ve artan bütçe açığı kaygılarının yatırımcıları yeniden güvenli liman arayışına yöneltebileceği değerlendiriliyor. BofA, kısa vadede dalgalanma ihtimaline rağmen, ons altının önümüzdeki 12 ay içinde 6 bin dolar seviyesine ulaşma potansiyelini sürdürdüğü görüşünde.