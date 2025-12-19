Dev bankadan altın raporu: 2026'da rekor sinyali

Goldman Sachs, 2026 emtia görünümüne ilişkin değerlendirmesini paylaştı.

Banka, bakır fiyatlarının 2026 yılında konsolidasyon sürecine gireceğini ve ton başına ortalama 11 bin 400 dolar seviyesinde dengeleneceğini tahmin etti. Londra Metal Borsası’nda üç ay vadeli bakır 11 bin 721 dolar seviyesinde işlem görürken, geçen hafta 11 bin 952 dolar ile rekor kırmıştı.

ALTIN NE KADAR YÜKSELECEK?

Banka, baz senaryosunda altın fiyatlarının Aralık 2026’ya kadar yüzde 14 artışla ons başına 4 bin 900 dolara yükselmesini beklediğini açıkladı. Özel yatırımcılarda artan çeşitlendirme eğiliminin bu tahmin için yukarı yönlü risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

Goldman Sachs, yapısal olarak güçlü merkez bankası talebi ile ABD Merkez Bankası’nın faiz indirimlerinden kaynaklanan döngüsel desteğin altın fiyatlarını yukarı taşıyacağını öngördü. Banka, altın için uzun pozisyon tavsiyesini korudu.

Goldman Sachs, Brent petrolün 2026 yılı ortalamasında varil başına 56 dolar, WTI ham petrolün ise 52 dolar seviyesinde olacağını öngördü. Banka, petrol fiyatlarının 2026 ortasında dip yaptıktan sonra 2028 sonuna doğru Brent için 80 dolar, WTI için 76 dolara doğru toparlanmasını bekliyor. Brent petrol 60,04 dolar, WTI ise 56,46 dolar seviyelerinde işlem gördü.