Dev bankadan altın tahmini: 2026'da rekor sinyali

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, 2026 sonu için altın fiyat tahminini açıkladı.

Goldman Sachs, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmesinde, 2026 yılında merkez bankalarının altın alımlarının yeniden hız kazanmasının beklendiği belirtildi.

Kurum, 2025 yılında görülen alım temposunun 2026'da da yeniden yakalanabileceğini öngörüyor. Banka, mevcut eğilimlerin sürmesi halinde bile merkez bankalarının altın talebinde artış yaşanabileceği belirtiliyor.

KADEMELİ YÜKSELİŞ OLABİLİR

Goldman Sachs’a göre, merkez bankalarının alımları ile özel yatırımcıların pozisyon artışlarının birlikte değerlendirilmesi altın fiyatlarında kademeli bir yükselişe işaret ediyor.

Banka, altın fiyatlarının 2026 yılı sonuna kadar aşamalı şekilde 5.400 dolar seviyesine yükselebileceğini tahmin ediyor. Söz konusu projeksiyon, resmi kurum talebi ile faiz indirimlerine bağlı yatırımcı davranışlarını birlikte kapsıyor.

Ocak ayı sonunda 5.600 dolar seviyesine yaklaşarak tarihi zirvesini test eden altının kâr realizasyonuna açık hale geldiği ifade edildi.